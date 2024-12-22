https://ria.ru/20241222/dtp-1990716615.html

В Ивановской области столкнулись четыре автомобиля, пострадали 13 человек

В Ивановской области столкнулись четыре автомобиля, пострадали 13 человек - РИА Новости, 22.12.2024

В Ивановской области столкнулись четыре автомобиля, пострадали 13 человек

В Родниковском районе Ивановской области столкнулись четыре легковых автомобиля, заявило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T16:45:00+03:00

2024-12-22T16:45:00+03:00

2024-12-22T17:10:00+03:00

ивановская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

родниковский район

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РЯЗАНЬ, 22 дек — РИА Новости. В Родниковском районе Ивановской области столкнулись четыре легковых автомобиля, заявило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: село Пригородное, Родниковский район. По прибытии пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло столкновение четырех легковых автомобилей", — говорится в сообщении. По предварительным данным ведомства, пострадали 13 человек, 11 из них госпитализированы, двоим помощь оказали на месте. Среди пострадавших трое детей.

https://ria.ru/20241027/dtp-1980378684.html

ивановская область

россия

родниковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ивановская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, родниковский район