https://ria.ru/20241222/dtp-1990716615.html
В Ивановской области столкнулись четыре автомобиля, пострадали 13 человек
В Ивановской области столкнулись четыре автомобиля, пострадали 13 человек - РИА Новости, 22.12.2024
В Ивановской области столкнулись четыре автомобиля, пострадали 13 человек
В Родниковском районе Ивановской области столкнулись четыре легковых автомобиля, заявило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T16:45:00+03:00
2024-12-22T16:45:00+03:00
2024-12-22T17:10:00+03:00
ивановская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
родниковский район
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РЯЗАНЬ, 22 дек — РИА Новости. В Родниковском районе Ивановской области столкнулись четыре легковых автомобиля, заявило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: село Пригородное, Родниковский район. По прибытии пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло столкновение четырех легковых автомобилей", — говорится в сообщении. По предварительным данным ведомства, пострадали 13 человек, 11 из них госпитализированы, двоим помощь оказали на месте. Среди пострадавших трое детей.
https://ria.ru/20241027/dtp-1980378684.html
ивановская область
россия
родниковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, родниковский район
Ивановская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Родниковский район
В Ивановской области столкнулись четыре автомобиля, пострадали 13 человек
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