https://ria.ru/20241222/dorogi-1990700367.html
В России продолжат качественно обновлять дорожную сеть, пообещал Путин
В России продолжат качественно обновлять дорожную сеть, пообещал Путин - РИА Новости, 22.12.2024
В России продолжат качественно обновлять дорожную сеть, пообещал Путин
Россия продолжит качественно обновлять дорожную сеть, формировать комфортную среду для жизни граждан, том числе в новых регионах, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T13:51:00+03:00
2024-12-22T13:51:00+03:00
2024-12-22T14:25:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия продолжит качественно обновлять дорожную сеть, формировать комфортную среду для жизни граждан, том числе в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин."С помощью уже нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" продолжим качественно обновлять дорожную сеть, расшивать так называемые пробки и узкие места, формировать более комфортную среду для жизни в российских городах и поселках, в том числе на наших исторических территориях, воссоединившихся с Россией", - сказал Путин в воскресенье в ходе церемонии открытия новых транспортных объектов в ряде регионов страны, которая прошла в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20241222/putin-1990702384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
В России продолжат качественно обновлять дорожную сеть, пообещал Путин
Путин: дорожную сеть продолжат обновлять, в том числе в новых регионах