https://ria.ru/20241222/dorogi-1990700367.html

В России продолжат качественно обновлять дорожную сеть, пообещал Путин

В России продолжат качественно обновлять дорожную сеть, пообещал Путин - РИА Новости, 22.12.2024

В России продолжат качественно обновлять дорожную сеть, пообещал Путин

Россия продолжит качественно обновлять дорожную сеть, формировать комфортную среду для жизни граждан, том числе в новых регионах, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T13:51:00+03:00

2024-12-22T13:51:00+03:00

2024-12-22T14:25:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия продолжит качественно обновлять дорожную сеть, формировать комфортную среду для жизни граждан, том числе в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин."С помощью уже нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" продолжим качественно обновлять дорожную сеть, расшивать так называемые пробки и узкие места, формировать более комфортную среду для жизни в российских городах и поселках, в том числе на наших исторических территориях, воссоединившихся с Россией", - сказал Путин в воскресенье в ходе церемонии открытия новых транспортных объектов в ряде регионов страны, которая прошла в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20241222/putin-1990702384.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин