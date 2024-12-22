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Москвичам назвали размер социальной доплаты к пенсиям - РИА Новости, 22.12.2024
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02:48 22.12.2024 (обновлено: 09:30 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/doplaty-1990665895.html
Москвичам назвали размер социальной доплаты к пенсиям
Москвичам назвали размер социальной доплаты к пенсиям - РИА Новости, 22.12.2024
Москвичам назвали размер социальной доплаты к пенсиям
Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января 2025 года, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей, сообщила РИА Новости РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T02:48:00+03:00
2024-12-22T09:30:00+03:00
общество
москва
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января 2025 года, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева."В зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в городе Москве региональная социальная доплата осуществляется неработающим пенсионерам: либо до величины прожиточного минимума пенсионера, прожиточный минимум проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 17 897 рублей – для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве менее десяти лет. Либо до городского социального стандарта, проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 25 850 рублей, – для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве более 10 лет", — рассказала Гусева. Она напомнила, что вопрос индексации самих пенсий относится к компетенции Социального фонда Российской Федерации. В Москве за счет средств городского бюджета осуществляется выплата региональной социальной доплаты к ним.
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общество, москва, московская городская дума
Общество, Москва, Московская городская дума
Москвичам назвали размер социальной доплаты к пенсиям

Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января до 25 850 рублей

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Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января 2025 года, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
"В зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в городе Москве региональная социальная доплата осуществляется неработающим пенсионерам: либо до величины прожиточного минимума пенсионера, прожиточный минимум проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 17 897 рублей – для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве менее десяти лет. Либо до городского социального стандарта, проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 25 850 рублей, – для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве более 10 лет", — рассказала Гусева.
Она напомнила, что вопрос индексации самих пенсий относится к компетенции Социального фонда Российской Федерации. В Москве за счет средств городского бюджета осуществляется выплата региональной социальной доплаты к ним.
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ОбществоМоскваМосковская городская дума
 
 
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