https://ria.ru/20241222/doplaty-1990665895.html

Москвичам назвали размер социальной доплаты к пенсиям

Москвичам назвали размер социальной доплаты к пенсиям - РИА Новости, 22.12.2024

Москвичам назвали размер социальной доплаты к пенсиям

Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января 2025 года, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей, сообщила РИА Новости РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T02:48:00+03:00

2024-12-22T02:48:00+03:00

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общество

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московская городская дума

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января 2025 года, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева."В зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в городе Москве региональная социальная доплата осуществляется неработающим пенсионерам: либо до величины прожиточного минимума пенсионера, прожиточный минимум проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 17 897 рублей – для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве менее десяти лет. Либо до городского социального стандарта, проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 25 850 рублей, – для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве более 10 лет", — рассказала Гусева. Она напомнила, что вопрос индексации самих пенсий относится к компетенции Социального фонда Российской Федерации. В Москве за счет средств городского бюджета осуществляется выплата региональной социальной доплаты к ним.

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общество, москва, московская городская дума