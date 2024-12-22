https://ria.ru/20241222/delfiny-1990713841.html

На Кубани 11 дельфинов нашли мертвыми после крушения танкеров

На Кубани 11 дельфинов нашли мертвыми после крушения танкеров - РИА Новости, 22.12.2024

На Кубани 11 дельфинов нашли мертвыми после крушения танкеров

Уже 11 дельфинов найдены мертвыми после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T16:23:00+03:00

2024-12-22T16:23:00+03:00

2024-12-22T16:24:00+03:00

происшествия

керченский пролив

новороссийск

анапа

владимир путин

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Уже 11 дельфинов найдены мертвыми после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра "Дельфа" Татьяна Белей. "Шесть на берегу. Два в воде - это в Новороссийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки", - сказала собеседник агентства. В среду волонтеры нашли в Анапе тело погибшей молодой азовки. Судя по опубликованным кадрам, животное было полностью в мазуте, у дельфина забито им даже дыхало. Еще одно тело азовки в мазуте было обнаружено позже в Азовском море. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.

https://ria.ru/20241219/tanker-1990233442.html

https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html

керченский пролив

новороссийск

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, керченский пролив, новороссийск, анапа, владимир путин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе