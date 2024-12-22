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На Кубани 11 дельфинов нашли мертвыми после крушения танкеров - РИА Новости, 22.12.2024
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16:23 22.12.2024 (обновлено: 16:24 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/delfiny-1990713841.html
На Кубани 11 дельфинов нашли мертвыми после крушения танкеров
На Кубани 11 дельфинов нашли мертвыми после крушения танкеров - РИА Новости, 22.12.2024
На Кубани 11 дельфинов нашли мертвыми после крушения танкеров
Уже 11 дельфинов найдены мертвыми после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T16:23:00+03:00
2024-12-22T16:24:00+03:00
происшествия
керченский пролив
новороссийск
анапа
владимир путин
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Уже 11 дельфинов найдены мертвыми после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра "Дельфа" Татьяна Белей. "Шесть на берегу. Два в воде - это в Новороссийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки", - сказала собеседник агентства. В среду волонтеры нашли в Анапе тело погибшей молодой азовки. Судя по опубликованным кадрам, животное было полностью в мазуте, у дельфина забито им даже дыхало. Еще одно тело азовки в мазуте было обнаружено позже в Азовском море. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.
https://ria.ru/20241219/tanker-1990233442.html
https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html
керченский пролив
новороссийск
анапа
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происшествия, керченский пролив, новороссийск, анапа, владимир путин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Новороссийск, Анапа, Владимир Путин, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани 11 дельфинов нашли мертвыми после крушения танкеров

На Кубани 11 дельфинов нашли мертвыми после разлива мазута при крушении танкеров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Уже 11 дельфинов найдены мертвыми после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра "Дельфа" Татьяна Белей.
"Шесть на берегу. Два в воде - это в Новороссийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки", - сказала собеседник агентства.
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Капитану потерпевшего крушение танкера избрали меру пресечения
19 декабря, 17:39
В среду волонтеры нашли в Анапе тело погибшей молодой азовки. Судя по опубликованным кадрам, животное было полностью в мазуте, у дельфина забито им даже дыхало. Еще одно тело азовки в мазуте было обнаружено позже в Азовском море.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.
Специалисты собирают загрязненный песок с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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20 декабря, 09:09
 
ПроисшествияКерченский проливНовороссийскАнапаВладимир ПутинФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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