Число погибших с начала операции Израиля в секторе Газа достигло 45 259
Минздрав сектора Газа сообщил о 45 259 погибших с начала израильской операции
© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 дек - РИА Новости. Число погибших с начала израильской военной операции в секторе Газа, начавшейся 7 октября 2023 года, возросло до 45259, ранения получили 107627 человек, сообщается в отчете министерства здравоохранения сектора Газа, обнародованном в воскресенье.
"Количество жертв израильской агрессии возросло до 45259 человек, ранения получили 107627 граждан", - написано в отчете.
Согласно заявлению минздрава, за минувшие сутки в результате четырех ударов израильской армии погибли 32 человека, ранения получили 54 палестинца.
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"По-прежнему есть тела, которые находятся под завалами. Группы спасателей и медиков пока не могут их достать", - говорится в заявлении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.