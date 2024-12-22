https://ria.ru/20241222/chislo-1990703595.html

Число погибших с начала операции Израиля в секторе Газа достигло 45 259

Число погибших с начала операции Израиля в секторе Газа достигло 45 259 - РИА Новости, 22.12.2024

Число погибших с начала операции Израиля в секторе Газа достигло 45 259

Число погибших с начала израильской военной операции в секторе Газа, начавшейся 7 октября 2023 года, возросло до 45259, ранения получили 107627 человек,... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T14:43:00+03:00

2024-12-22T14:43:00+03:00

2024-12-22T14:43:00+03:00

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БЕЙРУТ, 22 дек - РИА Новости. Число погибших с начала израильской военной операции в секторе Газа, начавшейся 7 октября 2023 года, возросло до 45259, ранения получили 107627 человек, сообщается в отчете министерства здравоохранения сектора Газа, обнародованном в воскресенье. "Количество жертв израильской агрессии возросло до 45259 человек, ранения получили 107627 граждан", - написано в отчете. Согласно заявлению минздрава, за минувшие сутки в результате четырех ударов израильской армии погибли 32 человека, ранения получили 54 палестинца. "По-прежнему есть тела, которые находятся под завалами. Группы спасателей и медиков пока не могут их достать", - говорится в заявлении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241222/uoters-1990674836.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024