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Telegraph сообщила о массовых увольнениях бойцов британской армии - РИА Новости, 22.12.2024
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03:36 22.12.2024 (обновлено: 06:03 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/britaniya-1990668200.html
Telegraph сообщила о массовых увольнениях бойцов британской армии
Telegraph сообщила о массовых увольнениях бойцов британской армии - РИА Новости, 22.12.2024
Telegraph сообщила о массовых увольнениях бойцов британской армии
Британские солдаты тысячами увольняются из армии, несмотря на рекордное повышение зарплаты, которое правительство ввело с целью решения кризиса вооруженных сил, РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T03:36:00+03:00
2024-12-22T06:03:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Британские солдаты тысячами увольняются из армии, несмотря на рекордное повышение зарплаты, которое правительство ввело с целью решения кризиса вооруженных сил, сообщает издание Telegraph."Солдаты покидают вооруженные силы с тревожной скоростью, несмотря на повышение заработной платы летом. Впервые за всю историю в Великобритании на тысячу человек приходится всего два военнослужащих", — пишет издание. Отмечается, что за последний год вооруженные силы Британии покинули более 15 тысяч человек. Из них почти восемь тысяч были учтены как те, кто решил уйти по собственному желанию. Такая тенденция наблюдается, несмотря на попытки правительства остановить кризис призыва путем самого крупного за последние 22 года повышения заработной платы на шесть процентов.Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооруженные силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявил, что ВС королевства сталкиваются с рядом серьезных проблем. До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо увеличить инвестирование в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов при боевых действиях будет означать общее уменьшение числа возможных задач.
https://ria.ru/20241217/ispanija-1989705472.html
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великобритания, джон хили, в мире
Великобритания, Джон Хили, В мире
Telegraph сообщила о массовых увольнениях бойцов британской армии

Telegraph: британские солдаты увольняются из армии, несмотря на рост зарплат

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Британские солдаты тысячами увольняются из армии, несмотря на рекордное повышение зарплаты, которое правительство ввело с целью решения кризиса вооруженных сил, сообщает издание Telegraph.
"Солдаты покидают вооруженные силы с тревожной скоростью, несмотря на повышение заработной платы летом. Впервые за всю историю в Великобритании на тысячу человек приходится всего два военнослужащих", — пишет издание.
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Отмечается, что за последний год вооруженные силы Британии покинули более 15 тысяч человек. Из них почти восемь тысяч были учтены как те, кто решил уйти по собственному желанию. Такая тенденция наблюдается, несмотря на попытки правительства остановить кризис призыва путем самого крупного за последние 22 года повышения заработной платы на шесть процентов.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооруженные силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявил, что ВС королевства сталкиваются с рядом серьезных проблем.
До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо увеличить инвестирование в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов при боевых действиях будет означать общее уменьшение числа возможных задач.
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