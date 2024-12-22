https://ria.ru/20241222/bmw-1990716782.html
В BMW выявили нарушения в связи с экспортом автомобилей в Россию
В BMW выявили нарушения в связи с экспортом автомобилей в Россию - РИА Новости, 23.12.2024
В BMW выявили нарушения в связи с экспортом автомобилей в Россию
В BMW выявили нарушения в связи с экспортом автомобилей в Россию, компания решила уволить сотрудников, которые несли за это ответственность, сообщило немецкое... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-22T16:47:00+03:00
2024-12-22T16:47:00+03:00
2024-12-23T08:21:00+03:00
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. В BMW выявили нарушения в связи с экспортом автомобилей в Россию, компания решила уволить сотрудников, которые несли за это ответственность, сообщило немецкое информагентство dpa. "В мюнхенском автопроизводителе BMW произошли нарушения в связи с экспортом автомобилей в Россию. Внутренние контрольные мероприятия выявили нарушения", - пишет агентство со ссылкой на заявление BMW. Уточняется, что дальнейшая продажа автомобилей была приостановлена. "Кроме того, BMW Group приняла решение об увольнении сотрудников, несущих основную ответственность", - добавляется в публикации. Этим заявлением компания подтвердила сообщение в издании Business Insider, в котором говорилось, что более 100 автомобилей были доставлены с завода BMW в Ганновере российским клиентам. Издание напомнило, что сейчас установлено строгое эмбарго на поставку автомобилей российским клиентам. Уточняется, что BMW Group стремится предотвратить импорт на серый рынок с помощью различных мер.
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авто, россия, ганновер, bmw x5, в мире
Авто, Россия, Ганновер, BMW X5, В мире
В BMW выявили нарушения в связи с экспортом автомобилей в Россию
dpa: BMW уволила сотрудников, ответственных за экспорт автомобилей в Россию