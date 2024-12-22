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Средства ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника - РИА Новости, 22.12.2024
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08:25 22.12.2024 (обновлено: 09:29 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/bespilotniki-1990677462.html
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника - РИА Новости, 22.12.2024
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T08:25:00+03:00
2024-12-22T09:29:00+03:00
безопасность
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи российскими средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата", — уточнили в ведомстве.Над Орловской областью сбили 20 БПЛА, по восемь дронов уничтожили над Ростовской и Брянской областями, пять беспилотников ликвидировали над Курской областью и один — над Кубанью.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство дронов противника.
https://ria.ru/20241221/dron-1990557070.html
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников за ночь

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи российскими средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата", — уточнили в ведомстве.
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Над Орловской областью сбили 20 БПЛА, по восемь дронов уничтожили над Ростовской и Брянской областями, пять беспилотников ликвидировали над Курской областью и один — над Кубанью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают большинство дронов противника.
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