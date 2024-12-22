https://ria.ru/20241222/bespilotniki-1990677462.html

Средства ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника

Средства ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника - РИА Новости, 22.12.2024

Средства ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника

Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T08:25:00+03:00

2024-12-22T08:25:00+03:00

2024-12-22T09:29:00+03:00

безопасность

россия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи российскими средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата", — уточнили в ведомстве.Над Орловской областью сбили 20 БПЛА, по восемь дронов уничтожили над Ростовской и Брянской областями, пять беспилотников ликвидировали над Курской областью и один — над Кубанью.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство дронов противника.

https://ria.ru/20241221/dron-1990557070.html

https://ria.ru/20241221/bespilotniki-1990632142.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия