https://ria.ru/20241222/bespilotniki-1990677462.html
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника - РИА Новости, 22.12.2024
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T08:25:00+03:00
2024-12-22T08:25:00+03:00
2024-12-22T09:29:00+03:00
безопасность
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи российскими средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата", — уточнили в ведомстве.Над Орловской областью сбили 20 БПЛА, по восемь дронов уничтожили над Ростовской и Брянской областями, пять беспилотников ликвидировали над Курской областью и один — над Кубанью.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство дронов противника.
https://ria.ru/20241221/dron-1990557070.html
https://ria.ru/20241221/bespilotniki-1990632142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника
Минобороны сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников за ночь
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи российскими средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата", — уточнили в ведомстве.
Над Орловской областью сбили 20 БПЛА, по восемь дронов уничтожили над Ростовской и Брянской областями, пять беспилотников ликвидировали над Курской областью и один — над Кубанью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают большинство дронов противника.