https://ria.ru/20241222/bespilotniki-1990674074.html

ПВО отразила в Ростовской области комбинированную атаку ВСУ

ПВО отразила в Ростовской области комбинированную атаку ВСУ - РИА Новости, 22.12.2024

ПВО отразила в Ростовской области комбинированную атаку ВСУ

ПВО ночью отразила в Ростовской области комбинированную воздушную атаку, сбито и подавлено восемь беспилотников и ракета, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T07:01:00+03:00

2024-12-22T07:01:00+03:00

2024-12-22T08:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

юрий слюсарь

ростовская область

азовский район

таганрог

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. ПВО ночью отразила в Ростовской области комбинированную воздушную атаку, сбито и подавлено восемь беспилотников и ракета, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram."Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово", — написал он.По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают большинство дронов противника.

https://ria.ru/20241222/bespilotniki-1990664703.html

ростовская область

азовский район

таганрог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий слюсарь , ростовская область, азовский район, таганрог