https://ria.ru/20241222/bespilotniki-1990674074.html
ПВО отразила в Ростовской области комбинированную атаку ВСУ
ПВО отразила в Ростовской области комбинированную атаку ВСУ - РИА Новости, 22.12.2024
ПВО отразила в Ростовской области комбинированную атаку ВСУ
ПВО ночью отразила в Ростовской области комбинированную воздушную атаку, сбито и подавлено восемь беспилотников и ракета, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T07:01:00+03:00
2024-12-22T07:01:00+03:00
2024-12-22T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
юрий слюсарь
ростовская область
азовский район
таганрог
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. ПВО ночью отразила в Ростовской области комбинированную воздушную атаку, сбито и подавлено восемь беспилотников и ракета, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram."Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово", — написал он.По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают большинство дронов противника.
https://ria.ru/20241222/bespilotniki-1990664703.html
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юрий слюсарь , ростовская область, азовский район, таганрог
Специальная военная операция на Украине, Юрий Слюсарь , Ростовская область, Азовский район, Таганрог
ПВО отразила в Ростовской области комбинированную атаку ВСУ
Слюсарь: ПВО уничтожила над Ростовской областью восемь беспилотников и ракету