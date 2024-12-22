https://ria.ru/20241222/bespilotnik-1990751073.html

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.12.2024

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T23:28:00+03:00

2024-12-22T23:28:00+03:00

2024-12-22T23:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

украина

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Наталья Макарова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины