https://ria.ru/20241222/belgrad-1990748418.html

На акцию протеста в Белграде вышли около 29 тысяч человек

На акцию протеста в Белграде вышли около 29 тысяч человек - РИА Новости, 22.12.2024

На акцию протеста в Белграде вышли около 29 тысяч человек

Протест студентов и сторонников оппозиции из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде собрал в центре Белграда... РИА Новости, 22.12.2024

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БЕЛГРАД, 22 дек - РИА Новости. Протест студентов и сторонников оппозиции из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде собрал в центре Белграда до 29 тысяч человек, сообщила пресс-служба МВД. Ранее около 16.00 (18.00 мск) несколько тысяч человек, в основном студенты и гимназисты, перекрыли площадь Славия, которая также является круговой развязкой. Они свистели и скандировали лозунги против чиновников, которых считают виновными в трагедии в Нови-Саде. Затем протестующие 15 минут молчали в память о погибших. "МВД сообщает, что сегодняшнее массовое собрание в Белграде началось около 15.15 (17.15 мск - ред.) и максимально в 16.40 (18.40 мск - ред.) присутствовали от 28 до 29 тысяч граждан. Собрание закончилось мирно, без крупных инцидентов и нарушения общественного порядка", - сообщила пресс-служба МВД. Организаторы призвали участников акции убрать за собой мусор. Движение транспорта было восстановлено. Сербские студенты и оппозиция с ноября проводят протесты в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. В 11.52 (13.52 мск) - время, когда обрушился козырек на вокзале Нови-Сада - они на 15 минут блокируют несколько улиц в тишине. На плакатах - требования судить ответственных за трагедию, символом акций стала окровавленная ладонь. После блокад дорог движение восстанавливается, но уже около полусотни вузов и гимназий Сербии прекратили преподавание, студенты заняли аудитории, где дежурят круглосуточно. Руководство Сербии ранее призвало студентов прекратить блокады улиц и факультетов после выполнения их требований. Президент Сербии Александр Вучич ночью 16 декабря провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудитории и не быть "орудием в руках политических деятелей". На сайте правительства 13 декабря были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: "Проект", "Козырек", "Ежемесячные отчеты", "Еженедельные отчеты", "Техосмотры". Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ) о потасовке на протесте, все задержанные в ходе протестов были выпущены на свободу, при этом каждый, кто пытался силой отреагировать на блокаду транспортного сообщения протестующими, был приведен к ответственности, также были увеличены выделения из бюджета для госфакультетов на 20%.

https://ria.ru/20241208/serbija-1988023137.html

https://ria.ru/20241108/danas-1982770594.html

https://ria.ru/20241111/belgrad-1983180295.html

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в мире, белград (город), сербия, александр вучич