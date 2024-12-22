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Состояние детей, отравившихся в бассейне в Тобольске, стабильное
Состояние детей, отравившихся в бассейне в Тобольске, стабильное - РИА Новости, 22.12.2024
Состояние детей, отравившихся в бассейне в Тобольске, стабильное
Состояние детей, отравившихся парами хлора в бассейне в Тобольске Тюменской области, стабильное, их готовят к выписке, сообщает департамент здравоохранения... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T14:53:00+03:00
2024-12-22T14:53:00+03:00
2024-12-22T14:53:00+03:00
происшествия
тобольск
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Состояние детей, отравившихся парами хлора в бассейне в Тобольске Тюменской области, стабильное, их готовят к выписке, сообщает департамент здравоохранения региона. В субботу СК и прокуратура информировали, что в Тобольске после купания в бассейне были госпитализированы 15 детей и двое взрослых. Состояние детей медики оценивали как средней степени тяжести, взрослых пациентов после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Состояние всех пациентов стабильное. Дети находятся в хорошем настроении и готовятся к выписке", – говорится в сообщении. Как уточняет информационный центр правительства региона, состояние детей удовлетворительное, врачи продолжают следить за их здоровьем.
https://ria.ru/20240827/otravlenie-1968673611.html
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происшествия, тобольск, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тобольск, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Состояние детей, отравившихся в бассейне в Тобольске, стабильное
Детей, отравившихся хлором в бассейне в Тобольске, готовят к выписке