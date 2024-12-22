На Западе назвали единственный способ изменить баланс сил на СВО
Меркурис: изменить баланс сил на Украине могут только США
© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие во время учений Noble Partner в Грузии
Американские военнослужащие во время учений Noble Partner в Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Только непосредственное участие США в конфликте на Украине сможет изменить баланс сил, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в видеоблоге на YouTube.
"Единственный способ изменить военный баланс в конфликте — это если Соединенные Штаты, не европейцы, а именно Соединенные Штаты примут прямое участие в боевых действиях на стороне Украины", — считает он.
Однако, по словам Меркуриса, сами американцы решительно против участия США в конфликте.
"Народ голосовал за Дональда Трампа, потому что думал, что он удержит Соединенные Штаты от конфликта, а не потому, что они хотят, чтобы он втянул США в конфликт с такой ядерной сверхдержавой, как Россия", — добавил он.
По мнению аналитика, с политической точки зрения нет смысла еще больше ввязываться в конфликт, который уже проигран.
"Важно понимать, что некоторые из действующих лиц этой драмы, вероятно, догадываются об этом, но все равно хотят эскалации по разным собственным причинам", — резюмировал Меркурис.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.