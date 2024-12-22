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На Западе назвали единственный способ изменить баланс сил на СВО - РИА Новости, 22.12.2024
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20:33 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/balans-1990737414.html
На Западе назвали единственный способ изменить баланс сил на СВО
На Западе назвали единственный способ изменить баланс сил на СВО - РИА Новости, 22.12.2024
На Западе назвали единственный способ изменить баланс сил на СВО
Только непосредственное участие США в конфликте на Украине сможет изменить баланс сил, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в видеоблоге на... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T20:33:00+03:00
2024-12-22T20:33:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Только непосредственное участие США в конфликте на Украине сможет изменить баланс сил, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в видеоблоге на YouTube."Единственный способ изменить военный баланс в конфликте — это если Соединенные Штаты, не европейцы, а именно Соединенные Штаты примут прямое участие в боевых действиях на стороне Украины", — считает он.Однако, по словам Меркуриса, сами американцы решительно против участия США в конфликте."Народ голосовал за Дональда Трампа, потому что думал, что он удержит Соединенные Штаты от конфликта, а не потому, что они хотят, чтобы он втянул США в конфликт с такой ядерной сверхдержавой, как Россия", — добавил он.По мнению аналитика, с политической точки зрения нет смысла еще больше ввязываться в конфликт, который уже проигран."Важно понимать, что некоторые из действующих лиц этой драмы, вероятно, догадываются об этом, но все равно хотят эскалации по разным собственным причинам", — резюмировал Меркурис.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241222/mrachnaya-1990722319.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, youtube
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков, YouTube
На Западе назвали единственный способ изменить баланс сил на СВО

Меркурис: изменить баланс сил на Украине могут только США

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие во время учений Noble Partner в Грузии
Американские военнослужащие во время учений Noble Partner в Грузии - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Американские военнослужащие во время учений Noble Partner в Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Только непосредственное участие США в конфликте на Украине сможет изменить баланс сил, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в видеоблоге на YouTube.
"Единственный способ изменить военный баланс в конфликте — это если Соединенные Штаты, не европейцы, а именно Соединенные Штаты примут прямое участие в боевых действиях на стороне Украины", — считает он.
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Однако, по словам Меркуриса, сами американцы решительно против участия США в конфликте.
"Народ голосовал за Дональда Трампа, потому что думал, что он удержит Соединенные Штаты от конфликта, а не потому, что они хотят, чтобы он втянул США в конфликт с такой ядерной сверхдержавой, как Россия", — добавил он.
По мнению аналитика, с политической точки зрения нет смысла еще больше ввязываться в конфликт, который уже проигран.
"Важно понимать, что некоторые из действующих лиц этой драмы, вероятно, догадываются об этом, но все равно хотят эскалации по разным собственным причинам", — резюмировал Меркурис.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковYouTube
 
 
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