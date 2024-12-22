https://ria.ru/20241222/ataka-1990748762.html
При атаке ВСУ на село в Брянской области погибла женщина
При атаке ВСУ на село в Брянской области погибла женщина - РИА Новости, 22.12.2024
При атаке ВСУ на село в Брянской области погибла женщина
ВСУ атаковали село Кирилловка в Брянской области, погибла местная жительница, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T22:47:00+03:00
2024-12-22T22:47:00+03:00
2024-12-22T23:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. ВСУ атаковали село Кирилловка в Брянской области, погибла местная жительница, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы атаковали село Кирилловка в Климовском районе. К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села", — написал он.По словам губернатора, также атаке ВСУ подвергся и поселок Красный Бор. Отмечается, что там мужчина получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Пострадавшего доставили в районную больницу.
https://ria.ru/20241222/rogov-1990736819.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на село в Брянской области погибла женщина
Богомаз: при атаке ВСУ на брянское село Кирилловка погибла местная жительница