https://ria.ru/20241222/ataka-1990748762.html

При атаке ВСУ на село в Брянской области погибла женщина

При атаке ВСУ на село в Брянской области погибла женщина - РИА Новости, 22.12.2024

При атаке ВСУ на село в Брянской области погибла женщина

ВСУ атаковали село Кирилловка в Брянской области, погибла местная жительница, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T22:47:00+03:00

2024-12-22T22:47:00+03:00

2024-12-22T23:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

климовский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. ВСУ атаковали село Кирилловка в Брянской области, погибла местная жительница, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы атаковали село Кирилловка в Климовском районе. К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села", — написал он.По словам губернатора, также атаке ВСУ подвергся и поселок Красный Бор. Отмечается, что там мужчина получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Пострадавшего доставили в районную больницу.

https://ria.ru/20241222/rogov-1990736819.html

брянская область

климовский район

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Наталья Макарова

происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины