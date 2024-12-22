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При атаке ВСУ на село в Брянской области погибла женщина - РИА Новости, 22.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:47 22.12.2024 (обновлено: 23:08 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/ataka-1990748762.html
При атаке ВСУ на село в Брянской области погибла женщина
При атаке ВСУ на село в Брянской области погибла женщина - РИА Новости, 22.12.2024
При атаке ВСУ на село в Брянской области погибла женщина
ВСУ атаковали село Кирилловка в Брянской области, погибла местная жительница, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T22:47:00+03:00
2024-12-22T23:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. ВСУ атаковали село Кирилловка в Брянской области, погибла местная жительница, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.&quot;Украинские террористы атаковали село Кирилловка в Климовском районе. К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села&quot;, — написал он.По словам губернатора, также атаке ВСУ подвергся и поселок Красный Бор. Отмечается, что там мужчина получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Пострадавшего доставили в районную больницу.
https://ria.ru/20241222/rogov-1990736819.html
брянская область
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происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на село в Брянской области погибла женщина

Богомаз: при атаке ВСУ на брянское село Кирилловка погибла местная жительница

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. ВСУ атаковали село Кирилловка в Брянской области, погибла местная жительница, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"Украинские террористы атаковали село Кирилловка в Климовском районе. К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села", — написал он.

По словам губернатора, также атаке ВСУ подвергся и поселок Красный Бор. Отмечается, что там мужчина получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Пострадавшего доставили в районную больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьКлимовский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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