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Умерла вокалистка группы Chic Альфа Андерсон - РИА Новости, 22.12.2024
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Культура
 
15:15 22.12.2024
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Умерла вокалистка группы Chic Альфа Андерсон
Умерла вокалистка группы Chic Альфа Андерсон - РИА Новости, 22.12.2024
Умерла вокалистка группы Chic Альфа Андерсон
Вокалистка американской диско-группы Chic Альфа Андерсон скончалась в возрасте 78 лет, сообщает журнал Rolling Stone. РИА Новости, 22.12.2024
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вокалистка американской диско-группы Chic Альфа Андерсон скончалась в возрасте 78 лет, сообщает журнал Rolling Stone. "Альфа Андерсон... вокалистка группы Chic, исполнявшая такие хиты, как Good Times и Le Freak, умерла 17 декабря в возрасте 78 лет", - говорится в сообщении. Как отмечается, смерть исполнительницы подтвердил гитарист и один из основателей Chic Найл Рождерс. Он опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), поделившись подборкой фотографий с Андерсон и группой. Подробности смерти певицы пока не приводятся.
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Культура, Россия, США, Альфа Андерсон, Новости культуры
Умерла вокалистка группы Chic Альфа Андерсон

Rolling Stone: вокалистка группы Chic Альфа Андерсон умерла в возрасте 78 лет

© Фото : Alfa Anderson/XВокалистка американской диско-группы Chic Альфа Андерсон
Вокалистка американской диско-группы Chic Альфа Андерсон - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фото : Alfa Anderson/X
Вокалистка американской диско-группы Chic Альфа Андерсон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вокалистка американской диско-группы Chic Альфа Андерсон скончалась в возрасте 78 лет, сообщает журнал Rolling Stone.
«
"Альфа Андерсон... вокалистка группы Chic, исполнявшая такие хиты, как Good Times и Le Freak, умерла 17 декабря в возрасте 78 лет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, смерть исполнительницы подтвердил гитарист и один из основателей Chic Найл Рождерс. Он опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), поделившись подборкой фотографий с Андерсон и группой.
Подробности смерти певицы пока не приводятся.
 
КультураРоссияСШААльфа АндерсонНовости культуры
 
 
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