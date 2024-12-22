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Умерла вокалистка группы Chic Альфа Андерсон

Умерла вокалистка группы Chic Альфа Андерсон - РИА Новости, 22.12.2024

Умерла вокалистка группы Chic Альфа Андерсон

Вокалистка американской диско-группы Chic Альфа Андерсон скончалась в возрасте 78 лет, сообщает журнал Rolling Stone. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вокалистка американской диско-группы Chic Альфа Андерсон скончалась в возрасте 78 лет, сообщает журнал Rolling Stone. "Альфа Андерсон... вокалистка группы Chic, исполнявшая такие хиты, как Good Times и Le Freak, умерла 17 декабря в возрасте 78 лет", - говорится в сообщении. Как отмечается, смерть исполнительницы подтвердил гитарист и один из основателей Chic Найл Рождерс. Он опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), поделившись подборкой фотографий с Андерсон и группой. Подробности смерти певицы пока не приводятся.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, альфа андерсон, новости культуры