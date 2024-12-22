https://ria.ru/20241222/abkhaziya-1990709125.html

Абхазия ожидает гуманитарные поставки электричества из России

Абхазия ожидает гуманитарные поставки электричества из России - РИА Новости, 23.12.2024

Абхазия ожидает гуманитарные поставки электричества из России

С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил РИА Новости министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-22T15:40:00+03:00

2024-12-22T15:40:00+03:00

2024-12-23T08:21:00+03:00

абхазия

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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СУХУМ, 22 дек - РИА Новости. С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил РИА Новости министр энергетики и транспорта Джансух Нанба."С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Всего это будет 327 миллионов киловатт часов, заявку на которые мы направляли в министерство энергетики РФ в октябре", - рассказал Нанба агентству.В связи с этим в республике изменится график подачи электричества. Свет будут отключать на четыре часа в сутки, вместо одиннадцати как это было в последние недели."С 23 декабря 2024 года, начиная с 7.00 утра, вводится новый график подачи электроэнергии. Отключения будут составлять четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью", - говорится в сообщении пресс-службы "Черноморэнерго".Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.

https://ria.ru/20241221/abkhaziya-1990631786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика