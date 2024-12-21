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Очевидцы рассказали об атаке БПЛА в Казани - РИА Новости, 21.12.2024
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11:43 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/zhiteli-1990584668.html
Очевидцы рассказали об атаке БПЛА в Казани
Очевидцы рассказали об атаке БПЛА в Казани - РИА Новости, 21.12.2024
Очевидцы рассказали об атаке БПЛА в Казани
Жители соседнего с поврежденным при атаке БПЛА дома в ЖК "Лазурные небеса" в Казани сначала приняли атаку за взрыв бытового газа, рассказала журналистам местная РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T11:43:00+03:00
2024-12-21T11:43:00+03:00
происшествия
казань
атака беспилотников в казани
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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Жители соседнего с поврежденным при атаке БПЛА дома в ЖК "Лазурные небеса" в Казани сначала приняли атаку за взрыв бытового газа, рассказала журналистам местная жительница Оксана Гарифуллина. "Мы проснулись с мужем и слышим: хлопок какой-то. Подумали, что взрыв бытового газа. Потом люстра у нас пошатнулась, полетели все "висюлечки" на пол", - сказала Гарифуллина. По словам женщины, когда она вышла из подъезда, то увидела пожар в соседнем доме. Из интернета они узнали, что это была атака БПЛА. Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на республику была совершена атака БПЛА. Всего было зафиксировано восемь прилетов, из них один - на промышленном предприятии, один - над рекой, шесть - в жилом массиве. Погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20241221/kazan-1990581389.html
https://ria.ru/20241221/minoborony-1990579527.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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Очевидцы об атаке БПЛА домов в Казани
Очевидцы, проживающие по соседству с одним из поврежденных при атаке БПЛА домов в Казани, рассказали, что сначала приняли раздавшиеся звуки за взрыв бытового газа
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РИА Новости
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5
4.7
96
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60
353
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происшествия, казань, атака беспилотников в казани
Происшествия, Казань, Атака беспилотников в Казани
Очевидцы рассказали об атаке БПЛА в Казани

Жильцы дома в Казани приняли атаку БПЛА за взрыв бытового газа

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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Жители соседнего с поврежденным при атаке БПЛА дома в ЖК "Лазурные небеса" в Казани сначала приняли атаку за взрыв бытового газа, рассказала журналистам местная жительница Оксана Гарифуллина.
"Мы проснулись с мужем и слышим: хлопок какой-то. Подумали, что взрыв бытового газа. Потом люстра у нас пошатнулась, полетели все "висюлечки" на пол", - сказала Гарифуллина.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Казань подверглась массовой атаке БПЛА, заявил глава Татарстана
11:20
По словам женщины, когда она вышла из подъезда, то увидела пожар в соседнем доме. Из интернета они узнали, что это была атака БПЛА.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на республику была совершена атака БПЛА. Всего было зафиксировано восемь прилетов, из них один - на промышленном предприятии, один - над рекой, шесть - в жилом массиве. Погибших и пострадавших нет.
Кадры уничтожения украинского беспилотника в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Минобороны рассказало подробности атаки беспилотников в Казани
11:00
 
ПроисшествияКазаньАтака беспилотников в Казани
 
 
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