https://ria.ru/20241221/zhiteli-1990584668.html

Очевидцы рассказали об атаке БПЛА в Казани

Очевидцы рассказали об атаке БПЛА в Казани - РИА Новости, 21.12.2024

Очевидцы рассказали об атаке БПЛА в Казани

Жители соседнего с поврежденным при атаке БПЛА дома в ЖК "Лазурные небеса" в Казани сначала приняли атаку за взрыв бытового газа, рассказала журналистам местная РИА Новости, 21.12.2024

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2024-12-21T11:43:00+03:00

происшествия

казань

атака беспилотников в казани

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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Жители соседнего с поврежденным при атаке БПЛА дома в ЖК "Лазурные небеса" в Казани сначала приняли атаку за взрыв бытового газа, рассказала журналистам местная жительница Оксана Гарифуллина. "Мы проснулись с мужем и слышим: хлопок какой-то. Подумали, что взрыв бытового газа. Потом люстра у нас пошатнулась, полетели все "висюлечки" на пол", - сказала Гарифуллина. По словам женщины, когда она вышла из подъезда, то увидела пожар в соседнем доме. Из интернета они узнали, что это была атака БПЛА. Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на республику была совершена атака БПЛА. Всего было зафиксировано восемь прилетов, из них один - на промышленном предприятии, один - над рекой, шесть - в жилом массиве. Погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20241221/kazan-1990581389.html

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казань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очевидцы об атаке БПЛА домов в Казани Очевидцы, проживающие по соседству с одним из поврежденных при атаке БПЛА домов в Казани, рассказали, что сначала приняли раздавшиеся звуки за взрыв бытового газа 2024-12-21T11:43 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, казань, атака беспилотников в казани