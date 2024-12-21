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На Западе набросились на Зеленского после атаки БПЛА в Казани - РИА Новости, 21.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 21.12.2024 (обновлено: 17:19 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990618257.html
На Западе набросились на Зеленского после атаки БПЛА в Казани
На Западе набросились на Зеленского после атаки БПЛА в Казани - РИА Новости, 21.12.2024
На Западе набросились на Зеленского после атаки БПЛА в Казани
Пользователи соцсети Х под постом Владимира Зеленского с жалобой на вчерашние российские удары выразили негодование его манипулятивной тактикой после... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T17:14:00+03:00
2024-12-21T17:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
казань
украина
владимир зеленский
атака беспилотников в казани
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х под постом Владимира Зеленского с жалобой на вчерашние российские удары выразили негодование его манипулятивной тактикой после сегодняшнего налета БПЛА на Казань."Почему, собственно, вы всегда скрываете свои нападения на российские города, жертвами которых становятся многие мирные жители, в том числе и дети? До тех пор, пока вы будете предоставлять только одностороннюю информацию, мир, вероятно, никогда не наступит", — заявил @MarkusDicht."Но был ведь призыв к рождественскому прекращению огня, и вы его отвергли. Почему бы не дать миру шанс, хотя бы временно?" — задался вопросом @TruthFromAfrica."Вы получаете обратно то, что отдали, запускаете свой дрон в многоквартирный жилой дом в Казани и ожидаете ответа в десять и более раз сильнее. Что бы ни осталось от Украины, вы должны дать живым шанс, но вы этого не сделаете, пока не останутся последний мужчина, женщина и ребенок", — посетовал @Derrickmoriart3."Вы сами на это напросились. Вы хотели эскалации. Вот и все", — заключил @timvanweyenberg."Иди поплачься папочке Джо (президенту США Байдену. — Прим. ред.), что тебе нужно больше денег!" — возмутился @denominati4031.Сегодня Минобороны сообщило об атаке шести украинских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в городе Казани. В ведомстве отметили, что три дрона были сбиты средствами ПВО, и еще три подавлены силами РЭБ.
https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990580602.html
https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990574055.html
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в мире, казань, украина, владимир зеленский, атака беспилотников в казани, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Казань, Украина, Владимир Зеленский, Атака беспилотников в Казани, Россия

На Западе набросились на Зеленского после атаки БПЛА в Казани

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х под постом Владимира Зеленского с жалобой на вчерашние российские удары выразили негодование его манипулятивной тактикой после сегодняшнего налета БПЛА на Казань.
"Почему, собственно, вы всегда скрываете свои нападения на российские города, жертвами которых становятся многие мирные жители, в том числе и дети? До тех пор, пока вы будете предоставлять только одностороннюю информацию, мир, вероятно, никогда не наступит", — заявил @MarkusDicht.
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"Но был ведь призыв к рождественскому прекращению огня, и вы его отвергли. Почему бы не дать миру шанс, хотя бы временно?" — задался вопросом @TruthFromAfrica.
"Вы получаете обратно то, что отдали, запускаете свой дрон в многоквартирный жилой дом в Казани и ожидаете ответа в десять и более раз сильнее. Что бы ни осталось от Украины, вы должны дать живым шанс, но вы этого не сделаете, пока не останутся последний мужчина, женщина и ребенок", — посетовал @Derrickmoriart3.
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"Вы сами на это напросились. Вы хотели эскалации. Вот и все", — заключил @timvanweyenberg.
"Иди поплачься папочке Джо (президенту США Байдену. — Прим. ред.), что тебе нужно больше денег!" — возмутился @denominati4031.
Сегодня Минобороны сообщило об атаке шести украинских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в городе Казани. В ведомстве отметили, что три дрона были сбиты средствами ПВО, и еще три подавлены силами РЭБ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКазаньУкраинаВладимир ЗеленскийАтака беспилотников в КазаниРоссия
 
 
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