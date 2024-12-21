https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990618257.html

На Западе набросились на Зеленского после атаки БПЛА в Казани

На Западе набросились на Зеленского после атаки БПЛА в Казани - РИА Новости, 21.12.2024

На Западе набросились на Зеленского после атаки БПЛА в Казани

Пользователи соцсети Х под постом Владимира Зеленского с жалобой на вчерашние российские удары выразили негодование его манипулятивной тактикой после... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T17:14:00+03:00

2024-12-21T17:14:00+03:00

2024-12-21T17:19:00+03:00

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атака беспилотников в казани

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х под постом Владимира Зеленского с жалобой на вчерашние российские удары выразили негодование его манипулятивной тактикой после сегодняшнего налета БПЛА на Казань."Почему, собственно, вы всегда скрываете свои нападения на российские города, жертвами которых становятся многие мирные жители, в том числе и дети? До тех пор, пока вы будете предоставлять только одностороннюю информацию, мир, вероятно, никогда не наступит", — заявил @MarkusDicht."Но был ведь призыв к рождественскому прекращению огня, и вы его отвергли. Почему бы не дать миру шанс, хотя бы временно?" — задался вопросом @TruthFromAfrica."Вы получаете обратно то, что отдали, запускаете свой дрон в многоквартирный жилой дом в Казани и ожидаете ответа в десять и более раз сильнее. Что бы ни осталось от Украины, вы должны дать живым шанс, но вы этого не сделаете, пока не останутся последний мужчина, женщина и ребенок", — посетовал @Derrickmoriart3."Вы сами на это напросились. Вы хотели эскалации. Вот и все", — заключил @timvanweyenberg."Иди поплачься папочке Джо (президенту США Байдену. — Прим. ред.), что тебе нужно больше денег!" — возмутился @denominati4031.Сегодня Минобороны сообщило об атаке шести украинских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в городе Казани. В ведомстве отметили, что три дрона были сбиты средствами ПВО, и еще три подавлены силами РЭБ.

https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990580602.html

https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990574055.html

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