https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990601552.html

СМИ заметили резкую перемену в заявлениях Зеленского

СМИ заметили резкую перемену в заявлениях Зеленского - РИА Новости, 21.12.2024

СМИ заметили резкую перемену в заявлениях Зеленского

Владимир Зеленский теперь признает невозможность возвращения утраченных Украиной территорий посредством боевых действий, пишет Sky News. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T14:30:00+03:00

2024-12-21T14:30:00+03:00

2024-12-21T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский теперь признает невозможность возвращения утраченных Украиной территорий посредством боевых действий, пишет Sky News."Теперь украинский политик начинает говорить то, о чем он и его западные союзники знали уже давно: невозможно выбить российских военных с подконтрольных позиций нынешними поддержкой Запада и вооружением украинских сил", — говорится в материале.Владимир Зеленский в среду в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса.В четверг во время прямой линии Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.

https://ria.ru/20241221/rossiya-1990592161.html

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в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, владимир зеленский