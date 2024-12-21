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СМИ заметили резкую перемену в заявлениях Зеленского - РИА Новости, 21.12.2024
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14:30 21.12.2024 (обновлено: 17:55 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990601552.html
СМИ заметили резкую перемену в заявлениях Зеленского
СМИ заметили резкую перемену в заявлениях Зеленского - РИА Новости, 21.12.2024
СМИ заметили резкую перемену в заявлениях Зеленского
Владимир Зеленский теперь признает невозможность возвращения утраченных Украиной территорий посредством боевых действий, пишет Sky News. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T14:30:00+03:00
2024-12-21T17:55:00+03:00
в мире
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россия
донбасс
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский теперь признает невозможность возвращения утраченных Украиной территорий посредством боевых действий, пишет Sky News.&quot;Теперь украинский политик начинает говорить то, о чем он и его западные союзники знали уже давно: невозможно выбить российских военных с подконтрольных позиций нынешними поддержкой Запада и вооружением украинских сил&quot;, — говорится в материале.Владимир Зеленский в среду в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса.В четверг во время прямой линии Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.
https://ria.ru/20241221/rossiya-1990592161.html
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский
СМИ заметили резкую перемену в заявлениях Зеленского

Sky News: Зеленский признал, что военным путем территории не вернуть

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский теперь признает невозможность возвращения утраченных Украиной территорий посредством боевых действий, пишет Sky News.
«

"Теперь украинский политик начинает говорить то, о чем он и его западные союзники знали уже давно: невозможно выбить российских военных с подконтрольных позиций нынешними поддержкой Запада и вооружением украинских сил", — говорится в материале.

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
На Западе сделали неожиданное заявление о России
12:42
Владимир Зеленский в среду в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса.
В четверг во время прямой линии Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
СМИ: на Украине может начаться прямой конфликт России и Британии
12:23
 
В миреУкраинаРоссияДонбассВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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