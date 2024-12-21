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"Позор на весь мир!" В Раде набросились на Зеленского из-за выходки с Фицо
"Позор на весь мир!" В Раде набросились на Зеленского из-за выходки с Фицо - РИА Новости, 21.12.2024
"Позор на весь мир!" В Раде набросились на Зеленского из-за выходки с Фицо
Владимир Зеленский опозорился на весь мир, попытавшись подкупить премьера Словакии Роберта Фицо, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T03:58:00+03:00
2024-12-21T03:58:00+03:00
2024-12-21T06:17:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский опозорился на весь мир, попытавшись подкупить премьера Словакии Роберта Фицо, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.В пятницу Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО."Речь могла идти не о деньгах из "российских активов", а просто о деньгах, которые Зе мог привезти в чемодане. Очередной позор на весь мир!" — возмутился нардеп.Это уже не первая скандальная выходка главы киевского режима за последнее время. Ранее во вторник Зеленский заявлял, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит".Позднее он позволил себе еще один дерзкий выпад в адрес венгерского премьера, заявив, что у того нет мандата на ведение переговоров между Россией и Украиной, а его отношения с Владимиром Путиным слишком теплые, чтобы ставить российского лидера "на место".
https://ria.ru/20241221/ukraina-1990549455.html
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в мире, украина, владимир зеленский, роберт фицо, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Верховная Рада Украины
"Позор на весь мир!" В Раде набросились на Зеленского из-за выходки с Фицо
Депутат Рады Дмитрук назвал попытку Зеленского подкупить Фицо позором