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В Замбии задержали подозреваемых в попытке "колдовства" против президента - РИА Новости, 21.12.2024
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16:07 21.12.2024 (обновлено: 17:42 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/zambija-1990611434.html
В Замбии задержали подозреваемых в попытке "колдовства" против президента
В Замбии задержали подозреваемых в попытке "колдовства" против президента - РИА Новости, 21.12.2024
В Замбии задержали подозреваемых в попытке "колдовства" против президента
Полиция Замбии сообщила, что задержала двух человек в столице страны Лусаке по подозрению в попытке "навредить" президенту страны Хакаинде Хичилеме с помощью... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:07:00+03:00
2024-12-21T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Полиция Замбии сообщила, что задержала двух человек в столице страны Лусаке по подозрению в попытке "навредить" президенту страны Хакаинде Хичилеме с помощью "колдовства". "Полиция в сотрудничестве с управлением по делам иммиграции и антитеррористическим подразделением успешно задержала двоих подозреваемых в ходе операции в Лусаке... У подозреваемых были обнаружены различные амулеты, в том числе живой хамелеон, и они, предположительно, практикуют колдовство... Их предполагаемая миссия заключалась в использовании чар, чтобы навредить главе государства", - говорится в заявлении полиции, которое публикует вещатель ZNBC. Как отмечается в документе, были задержаны гражданин Мозамбика Мабулессе Кандунде и замбиец Леонард Фири. Согласно предварительным данным полиции, их нанял брат оппозиционного замбийского политика Эммануэля Джея Банды, находящегося за границей. Задержанных обвиняют, в частности, в колдовстве и жестоком обращении с дикими животными. Подозреваемые вскоре предстанут перед судом, сообщает полиция.
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в мире, лусака (город), замбия, мозамбик
В мире, Лусака (город), Замбия, Мозамбик
В Замбии задержали подозреваемых в попытке "колдовства" против президента

В Замбии задержали 2 человек, подозреваемых в попытке "навредить" президенту

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент Замбии Хакаинде Хичилема
Президент Замбии Хакаинде Хичилема - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ben Curtis
Президент Замбии Хакаинде Хичилема. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Полиция Замбии сообщила, что задержала двух человек в столице страны Лусаке по подозрению в попытке "навредить" президенту страны Хакаинде Хичилеме с помощью "колдовства".
«
"Полиция в сотрудничестве с управлением по делам иммиграции и антитеррористическим подразделением успешно задержала двоих подозреваемых в ходе операции в Лусаке... У подозреваемых были обнаружены различные амулеты, в том числе живой хамелеон, и они, предположительно, практикуют колдовство... Их предполагаемая миссия заключалась в использовании чар, чтобы навредить главе государства", - говорится в заявлении полиции, которое публикует вещатель ZNBC.
Как отмечается в документе, были задержаны гражданин Мозамбика Мабулессе Кандунде и замбиец Леонард Фири. Согласно предварительным данным полиции, их нанял брат оппозиционного замбийского политика Эммануэля Джея Банды, находящегося за границей.
Задержанных обвиняют, в частности, в колдовстве и жестоком обращении с дикими животными. Подозреваемые вскоре предстанут перед судом, сообщает полиция.
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