https://ria.ru/20241221/zambija-1990611434.html

В Замбии задержали подозреваемых в попытке "колдовства" против президента

В Замбии задержали подозреваемых в попытке "колдовства" против президента - РИА Новости, 21.12.2024

В Замбии задержали подозреваемых в попытке "колдовства" против президента

Полиция Замбии сообщила, что задержала двух человек в столице страны Лусаке по подозрению в попытке "навредить" президенту страны Хакаинде Хичилеме с помощью... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T16:07:00+03:00

2024-12-21T16:07:00+03:00

2024-12-21T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Полиция Замбии сообщила, что задержала двух человек в столице страны Лусаке по подозрению в попытке "навредить" президенту страны Хакаинде Хичилеме с помощью "колдовства". "Полиция в сотрудничестве с управлением по делам иммиграции и антитеррористическим подразделением успешно задержала двоих подозреваемых в ходе операции в Лусаке... У подозреваемых были обнаружены различные амулеты, в том числе живой хамелеон, и они, предположительно, практикуют колдовство... Их предполагаемая миссия заключалась в использовании чар, чтобы навредить главе государства", - говорится в заявлении полиции, которое публикует вещатель ZNBC. Как отмечается в документе, были задержаны гражданин Мозамбика Мабулессе Кандунде и замбиец Леонард Фири. Согласно предварительным данным полиции, их нанял брат оппозиционного замбийского политика Эммануэля Джея Банды, находящегося за границей. Задержанных обвиняют, в частности, в колдовстве и жестоком обращении с дикими животными. Подозреваемые вскоре предстанут перед судом, сообщает полиция.

https://ria.ru/20240802/zambija-1963591586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лусака (город), замбия, мозамбик