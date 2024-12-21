В Замбии задержали подозреваемых в попытке "колдовства" против президента
В Замбии задержали 2 человек, подозреваемых в попытке "навредить" президенту
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент Замбии Хакаинде Хичилема
© AP Photo / Ben Curtis
Президент Замбии Хакаинде Хичилема. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Полиция Замбии сообщила, что задержала двух человек в столице страны Лусаке по подозрению в попытке "навредить" президенту страны Хакаинде Хичилеме с помощью "колдовства".
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"Полиция в сотрудничестве с управлением по делам иммиграции и антитеррористическим подразделением успешно задержала двоих подозреваемых в ходе операции в Лусаке... У подозреваемых были обнаружены различные амулеты, в том числе живой хамелеон, и они, предположительно, практикуют колдовство... Их предполагаемая миссия заключалась в использовании чар, чтобы навредить главе государства", - говорится в заявлении полиции, которое публикует вещатель ZNBC.
Как отмечается в документе, были задержаны гражданин Мозамбика Мабулессе Кандунде и замбиец Леонард Фири. Согласно предварительным данным полиции, их нанял брат оппозиционного замбийского политика Эммануэля Джея Банды, находящегося за границей.
Задержанных обвиняют, в частности, в колдовстве и жестоком обращении с дикими животными. Подозреваемые вскоре предстанут перед судом, сообщает полиция.