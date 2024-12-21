МИД призвал Румынию взять назад слова о вмешательстве России в выборы
Захарова призвала Румынию взять назад слова о вмешательстве РФ в выборы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бухаресту стоит объясниться и взять назад свои слова о "вмешательстве" России в выборы президента Румынии, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Это фантастика, но, мне кажется, вообще-то, следовало бы властям Румынии каким-то образом официально об этом заявить. <…> Но, мне кажется, что все-таки Бухаресту стоило бы объясниться. И, помимо всего прочего, учитывая, что столько грязи в очередной раз было вылито на нашу страну, еще и забрать свои слова обратно", — сказала она.
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Она подчеркнула, что обвинения в адрес Москвы не только бездоказательные, но и смехотворные.
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"Но эти фейки были озвучены, были озвучены в том числе на официальном уровне. Будьте добры, заберите свои слова обратно. Надо наконец-то учиться говорить правду", — добавила Захарова.
Президентские выборы
Конституционный суд страны 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
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Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, на котором МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джорджеску.
Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джорджеску использовалась платформа TikTok, на которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, причем большинство из них активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.
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