https://ria.ru/20241221/zakharova-1990630769.html

МИД призвал Румынию взять назад слова о вмешательстве России в выборы

МИД призвал Румынию взять назад слова о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 21.12.2024

МИД призвал Румынию взять назад слова о вмешательстве России в выборы

Бухаресту стоит объясниться и взять назад свои слова о "вмешательстве" России в выборы президента Румынии, заявила РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T18:47:00+03:00

2024-12-21T18:47:00+03:00

2024-12-21T19:17:00+03:00

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мария захарова

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бухаресту стоит объясниться и взять назад свои слова о "вмешательстве" России в выборы президента Румынии, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. "Это фантастика, но, мне кажется, вообще-то, следовало бы властям Румынии каким-то образом официально об этом заявить. <…> Но, мне кажется, что все-таки Бухаресту стоило бы объясниться. И, помимо всего прочего, учитывая, что столько грязи в очередной раз было вылито на нашу страну, еще и забрать свои слова обратно", — сказала она. Она подчеркнула, что обвинения в адрес Москвы не только бездоказательные, но и смехотворные. "Но эти фейки были озвучены, были озвучены в том числе на официальном уровне. Будьте добры, заберите свои слова обратно. Надо наконец-то учиться говорить правду", — добавила Захарова.Президентские выборыВ Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, поддерживающей партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.Конституционный суд страны 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, на котором МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джорджеску.Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джорджеску использовалась платформа TikTok, на которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, причем большинство из них активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.

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https://ria.ru/20241211/vybory-1988647731.html

https://ria.ru/20241129/rossija-1986412004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, россия, бухарест, мария захарова, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), клаус йоханнис, марчел чолаку