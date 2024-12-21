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Захарова назвала Зеленского главой террористической ячейки - РИА Новости, 21.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 21.12.2024 (обновлено: 18:36 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/zakharova-1990627651.html
Захарова назвала Зеленского главой террористической ячейки
Захарова назвала Зеленского главой террористической ячейки - РИА Новости, 21.12.2024
Захарова назвала Зеленского главой террористической ячейки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:26:00+03:00
2024-12-21T18:36:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
россия
казань
сша
владимир зеленский
мария захарова
усама бен ладен
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его "Усамой Бен Зеленским"."Усама Бен Зеленский. … Киевский режим и раньше проявлял свою террористическую сущность, а сейчас другой у него и не осталось", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что сценарий появления Зеленского на мировой арене не нов. По ее словам, именно так Усаму Бен Ладена готовили США и Великобритания. То же самое, подчеркнула Захарова, видно сейчас и с Зеленским."А теперь он стал главой террористической ячейки, которая убивает людей, мирных людей, ученых, детей, бьет по гражданской инфраструктуре. … Классическая схема того, как американцы, британцы - западники приводят под видом неких демократизаторов таких проплаченных людей, а потом эти как бы люди срываются в такое экстремистское террористическое пике, это не первый раз. И поэтому имя ему - Усама Бен Зеленский", - заключила представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20241221/zakharova-1990613985.html
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в мире, россия, казань, сша, владимир зеленский, мария захарова, усама бен ладен, украина
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Казань, США, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Усама бен Ладен, Украина
Захарова назвала Зеленского главой террористической ячейки

Захарова: Зеленский стал главой террористической ячейки, убивающей мирных людей

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его "Усамой Бен Зеленским".
"Усама Бен Зеленский. … Киевский режим и раньше проявлял свою террористическую сущность, а сейчас другой у него и не осталось", - сказала Захарова.
Многоэтажный ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавший при атаке БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Захарова отреагировала на атаки беспилотников на Казань
16:41
Она подчеркнула, что сценарий появления Зеленского на мировой арене не нов. По ее словам, именно так Усаму Бен Ладена готовили США и Великобритания. То же самое, подчеркнула Захарова, видно сейчас и с Зеленским.
"А теперь он стал главой террористической ячейки, которая убивает людей, мирных людей, ученых, детей, бьет по гражданской инфраструктуре. … Классическая схема того, как американцы, британцы - западники приводят под видом неких демократизаторов таких проплаченных людей, а потом эти как бы люди срываются в такое экстремистское террористическое пике, это не первый раз. И поэтому имя ему - Усама Бен Зеленский", - заключила представитель МИД РФ.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКазаньСШАВладимир ЗеленскийМария ЗахароваУсама бен ЛаденУкраина
 
 
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