https://ria.ru/20241221/zakharova-1990627651.html

Захарова назвала Зеленского главой террористической ячейки

Захарова назвала Зеленского главой террористической ячейки - РИА Новости, 21.12.2024

Захарова назвала Зеленского главой террористической ячейки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T18:26:00+03:00

2024-12-21T18:26:00+03:00

2024-12-21T18:36:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

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казань

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владимир зеленский

мария захарова

усама бен ладен

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его "Усамой Бен Зеленским"."Усама Бен Зеленский. … Киевский режим и раньше проявлял свою террористическую сущность, а сейчас другой у него и не осталось", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что сценарий появления Зеленского на мировой арене не нов. По ее словам, именно так Усаму Бен Ладена готовили США и Великобритания. То же самое, подчеркнула Захарова, видно сейчас и с Зеленским."А теперь он стал главой террористической ячейки, которая убивает людей, мирных людей, ученых, детей, бьет по гражданской инфраструктуре. … Классическая схема того, как американцы, британцы - западники приводят под видом неких демократизаторов таких проплаченных людей, а потом эти как бы люди срываются в такое экстремистское террористическое пике, это не первый раз. И поэтому имя ему - Усама Бен Зеленский", - заключила представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20241221/zakharova-1990613985.html

https://ria.ru/20241221/skhemy-1990628601.html

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