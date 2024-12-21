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Захарова рассказала, что будет готовить на Новый год - РИА Новости, 21.12.2024
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18:49 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/zaharova-1990631465.html
Захарова рассказала, что будет готовить на Новый год
Захарова рассказала, что будет готовить на Новый год - РИА Новости, 21.12.2024
Захарова рассказала, что будет готовить на Новый год
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам, что на Новый год будет готовить с друзьями и семьей традиционный салат оливье. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:49:00+03:00
2024-12-21T18:49:00+03:00
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мария захарова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам, что на Новый год будет готовить с друзьями и семьей традиционный салат оливье. "Я не знаю, есть ли наш человек, который на Новый год не будет готовить или есть салат оливье. Готовим его всей семьей. Готовим в больших количествах. Не только на новогодний стол, но так, чтобы хватило на несколько дней", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, какое блюдо будет готовить на Новый год. Она также высказала мнение, что салат вкуснее, по ее мнению, не в ночь на 1 января, а утром 1 января и даже 2 января. Также официальный представитель МИД РФ поделилась с журналистами, что будет встречать праздник в Москве и Подмосковье - с семьей и друзьями.
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), мария захарова, новый год 2025, новый год
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Мария Захарова, Новый год 2025, Новый год
Захарова рассказала, что будет готовить на Новый год

Захарова рассказала, что на Новый год будет готовить традиционный салат оливье

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам, что на Новый год будет готовить с друзьями и семьей традиционный салат оливье.
«
"Я не знаю, есть ли наш человек, который на Новый год не будет готовить или есть салат оливье. Готовим его всей семьей. Готовим в больших количествах. Не только на новогодний стол, но так, чтобы хватило на несколько дней", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, какое блюдо будет готовить на Новый год.
Она также высказала мнение, что салат вкуснее, по ее мнению, не в ночь на 1 января, а утром 1 января и даже 2 января.
Также официальный представитель МИД РФ поделилась с журналистами, что будет встречать праздник в Москве и Подмосковье - с семьей и друзьями.
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