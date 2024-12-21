https://ria.ru/20241221/zaharova-1990631465.html

Захарова рассказала, что будет готовить на Новый год

Захарова рассказала, что будет готовить на Новый год - РИА Новости, 21.12.2024

Захарова рассказала, что будет готовить на Новый год

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам, что на Новый год будет готовить с друзьями и семьей традиционный салат оливье. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T18:49:00+03:00

2024-12-21T18:49:00+03:00

2024-12-21T18:49:00+03:00

общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

мария захарова

новый год 2025

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603032256_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_15a3b375b2590640aaad6937b33f5773.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам, что на Новый год будет готовить с друзьями и семьей традиционный салат оливье. "Я не знаю, есть ли наш человек, который на Новый год не будет готовить или есть салат оливье. Готовим его всей семьей. Готовим в больших количествах. Не только на новогодний стол, но так, чтобы хватило на несколько дней", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, какое блюдо будет готовить на Новый год. Она также высказала мнение, что салат вкуснее, по ее мнению, не в ночь на 1 января, а утром 1 января и даже 2 января. Также официальный представитель МИД РФ поделилась с журналистами, что будет встречать праздник в Москве и Подмосковье - с семьей и друзьями.

https://ria.ru/20241219/podarki-1990033798.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, московская область (подмосковье), мария захарова, новый год 2025, новый год