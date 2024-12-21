https://ria.ru/20241221/zaharova-1990631465.html
Захарова рассказала, что будет готовить на Новый год
Захарова рассказала, что будет готовить на Новый год - РИА Новости, 21.12.2024
Захарова рассказала, что будет готовить на Новый год
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам, что на Новый год будет готовить с друзьями и семьей традиционный салат оливье. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:49:00+03:00
2024-12-21T18:49:00+03:00
2024-12-21T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам, что на Новый год будет готовить с друзьями и семьей традиционный салат оливье. "Я не знаю, есть ли наш человек, который на Новый год не будет готовить или есть салат оливье. Готовим его всей семьей. Готовим в больших количествах. Не только на новогодний стол, но так, чтобы хватило на несколько дней", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, какое блюдо будет готовить на Новый год. Она также высказала мнение, что салат вкуснее, по ее мнению, не в ночь на 1 января, а утром 1 января и даже 2 января. Также официальный представитель МИД РФ поделилась с журналистами, что будет встречать праздник в Москве и Подмосковье - с семьей и друзьями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Мария Захарова, Новый год 2025, Новый год
Захарова рассказала, что будет готовить на Новый год
Захарова рассказала, что на Новый год будет готовить традиционный салат оливье