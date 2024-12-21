https://ria.ru/20241221/zaderzhanie-1990616309.html

В Рыльском районе задержали мужчину с автоматом и боеприпасами

В Рыльском районе задержали мужчину с автоматом и боеприпасами - РИА Новости, 21.12.2024

В Рыльском районе задержали мужчину с автоматом и боеприпасами

При осмотре автомобиля в рамках режима КТО на стационарном посту в Рыльском районе Курской области добровольцами отряда "БАРС-Курск" совместно с сотрудниками... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T16:55:00+03:00

2024-12-21T16:55:00+03:00

2024-12-21T16:59:00+03:00

происшествия

рыльский район

россия

курская область

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КУРСК, 21 дек - РИА Новости. При осмотре автомобиля в рамках режима КТО на стационарном посту в Рыльском районе Курской области добровольцами отряда "БАРС-Курск" совместно с сотрудниками полиции был обнаружен автомат с боеприпасами, сообщили в УМВД РФ по региону. "В Рыльском районе при осмотре автомобиля было выявлено, что ранее судимый гражданин в своем транспорте перевозил автомат и патроны к нему. Оружие и боеприпасы изъяты. Мужчину доставили в отдел полиции", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, оружия, боеприпасов). Уточняется, что водитель находился в состоянии опьянения.

https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979709375.html

рыльский район

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, рыльский район, россия, курская область