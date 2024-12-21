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В Рыльском районе задержали мужчину с автоматом и боеприпасами - РИА Новости, 21.12.2024
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16:55 21.12.2024 (обновлено: 16:59 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/zaderzhanie-1990616309.html
В Рыльском районе задержали мужчину с автоматом и боеприпасами
В Рыльском районе задержали мужчину с автоматом и боеприпасами - РИА Новости, 21.12.2024
В Рыльском районе задержали мужчину с автоматом и боеприпасами
При осмотре автомобиля в рамках режима КТО на стационарном посту в Рыльском районе Курской области добровольцами отряда "БАРС-Курск" совместно с сотрудниками... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:55:00+03:00
2024-12-21T16:59:00+03:00
происшествия
рыльский район
россия
курская область
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КУРСК, 21 дек - РИА Новости. При осмотре автомобиля в рамках режима КТО на стационарном посту в Рыльском районе Курской области добровольцами отряда "БАРС-Курск" совместно с сотрудниками полиции был обнаружен автомат с боеприпасами, сообщили в УМВД РФ по региону. "В Рыльском районе при осмотре автомобиля было выявлено, что ранее судимый гражданин в своем транспорте перевозил автомат и патроны к нему. Оружие и боеприпасы изъяты. Мужчину доставили в отдел полиции", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, оружия, боеприпасов). Уточняется, что водитель находился в состоянии опьянения.
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979709375.html
рыльский район
россия
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происшествия, рыльский район, россия, курская область
Происшествия, Рыльский район, Россия, Курская область
В Рыльском районе задержали мужчину с автоматом и боеприпасами

В Курской области добровольцы из отряда БАРС-Курск задержали мужчину с автоматом

© Фото : ПОЛИЦИЯ Курской области/TelegramСтационарный пост в Рыльском районе Курской области
Стационарный пост в Рыльском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : ПОЛИЦИЯ Курской области/Telegram
Стационарный пост в Рыльском районе Курской области
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КУРСК, 21 дек - РИА Новости. При осмотре автомобиля в рамках режима КТО на стационарном посту в Рыльском районе Курской области добровольцами отряда "БАРС-Курск" совместно с сотрудниками полиции был обнаружен автомат с боеприпасами, сообщили в УМВД РФ по региону.
«
Рыльском районе при осмотре автомобиля было выявлено, что ранее судимый гражданин в своем транспорте перевозил автомат и патроны к нему. Оружие и боеприпасы изъяты. Мужчину доставили в отдел полиции", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, оружия, боеприпасов). Уточняется, что водитель находился в состоянии опьянения.
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