https://ria.ru/20241221/yug-1990588111.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 21.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ потеряли за минувшие сутки до 285 военнослужащих, две бронемашины и пять складов с боеприпасами в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в сводке... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T12:15:00+03:00

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2024-12-21T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за минувшие сутки до 285 военнослужащих, две бронемашины и пять складов с боеприпасами в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск Донецкой Народной Республики и Белогоровка ЛНР."Потери противника составили до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и пять полевых складов с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины