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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 21.12.2024
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12:15 21.12.2024 (обновлено: 12:36 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/yug-1990588111.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 21.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли за минувшие сутки до 285 военнослужащих, две бронемашины и пять складов с боеприпасами в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в сводке... РИА Новости, 21.12.2024
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за минувшие сутки до 285 военнослужащих, две бронемашины и пять складов с боеприпасами в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск Донецкой Народной Республики и Белогоровка ЛНР."Потери противника составили до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и пять полевых складов с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 285 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли за минувшие сутки до 285 военнослужащих, две бронемашины и пять складов с боеприпасами в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в сводке Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск Донецкой Народной Республики и Белогоровка ЛНР.
"Потери противника составили до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и пять полевых складов с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
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