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В Николаевской области прогремели взрывы

В Николаевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.12.2024

В Николаевской области прогремели взрывы

Взрывы раздаются в субботу в Николаевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости". РИА Новости, 21.12.2024

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрывы раздаются в субботу в Николаевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное Новости". "В Николаевской области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в Telegram-канале издания. Ранее в субботу тревогу объявили в большинстве регионов Украины, в том числе и в Николаевской области. Тревога звучит до сих пор. Украинское издание "Страна.ua" также сообщало о взрывах в Киевской области.

https://ria.ru/20241221/kiev-1990645564.html

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