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В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:54 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/vzryvy-1990554970.html
В Винницкой области прогремели взрывы
В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.12.2024
В Винницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T04:54:00+03:00
2024-12-21T04:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
винницкая область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. "Район Жмеринки, Винницкая область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Винницкой области объявлена с 01.40 (02.40 мск) субботы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241221/vzryvy-1990548734.html
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винницкая область
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в мире, винницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Винницкой области прогремели взрывы

В Винницкой области после воздушной тревоги прогремели взрывы

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Район Жмеринки, Винницкая область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.
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В Харькове прогремели новые взрывы
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Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Винницкой области объявлена с 01.40 (02.40 мск) субботы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВинницкая областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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