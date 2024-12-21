https://ria.ru/20241221/vzryvy-1990554970.html

В Винницкой области прогремели взрывы

В Винницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 21.12.2024

В Винницкой области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T04:54:00+03:00

2024-12-21T04:54:00+03:00

2024-12-21T04:54:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. "Район Жмеринки, Винницкая область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Винницкой области объявлена с 01.40 (02.40 мск) субботы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241221/vzryvy-1990548734.html

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Дарья Буймова

в мире, винницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина