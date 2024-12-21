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В Харькове прогремели новые взрывы
В Харькове прогремели новые взрывы - РИА Новости, 21.12.2024
В Харькове прогремели новые взрывы
Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T01:10:00+03:00
2024-12-21T01:10:00+03:00
2024-12-21T01:10:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о новых взрывах в Харькове", - говорится в сообщении издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области объявлена с 19.22 (20.22 мск) пятницы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241221/ukraina-1990545946.html
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РИА Новости
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В Харькове прогремели новые взрывы
В Харькове после воздушной тревоги прогремели новые взрывы