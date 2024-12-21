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В столице Йемена прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 21.12.2024
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23:11 21.12.2024 (обновлено: 23:19 21.12.2024)
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В столице Йемена прогремел мощный взрыв
В столице Йемена прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 21.12.2024
В столице Йемена прогремел мощный взрыв
Сильный взрыв, предположительно, от израильского авиаудара прозвучал в субботу вечером в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости источник в местных органах... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T23:11:00+03:00
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в мире
сана
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
йемен
ансар алла
тель-авив
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КАИР, 21 дек - РИА Новости. Сильный взрыв, предположительно, от израильского авиаудара прозвучал в субботу вечером в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Мощный взрыв прогремел в Сане, предположительно, в результате израильского авиаудара", - сказал собеседник агентства.В субботу утром вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) выпустили заявление, в котором взяли на себя ответственность за удар с использованием баллистической гиперзвуковой ракеты по военной цели в Тель-Авиве.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что ракета, выпущенная в ночь на субботу йеменским движением "Ансар Алла" по Израилю, разорвалась на детской площадке на юге Тель-Авива - в районе плотной жилой застройки, в результате чего легкие ранения получили 14 человек.
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в мире, сана, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, йемен, ансар алла, тель-авив
В мире, Сана, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Йемен, Ансар Алла, Тель-Авив
В столице Йемена прогремел мощный взрыв

В столице Йемена прогремел сильный взрыв, возможно, от израильского авиаудара

© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
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КАИР, 21 дек - РИА Новости. Сильный взрыв, предположительно, от израильского авиаудара прозвучал в субботу вечером в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
«
"Мощный взрыв прогремел в Сане, предположительно, в результате израильского авиаудара", - сказал собеседник агентства.
В субботу утром вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) выпустили заявление, в котором взяли на себя ответственность за удар с использованием баллистической гиперзвуковой ракеты по военной цели в Тель-Авиве.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что ракета, выпущенная в ночь на субботу йеменским движением "Ансар Алла" по Израилю, разорвалась на детской площадке на юге Тель-Авива - в районе плотной жилой застройки, в результате чего легкие ранения получили 14 человек.
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