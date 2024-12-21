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В столице Йемена прогремел мощный взрыв

В столице Йемена прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 21.12.2024

В столице Йемена прогремел мощный взрыв

Сильный взрыв, предположительно, от израильского авиаудара прозвучал в субботу вечером в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости источник в местных органах... РИА Новости, 21.12.2024

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КАИР, 21 дек - РИА Новости. Сильный взрыв, предположительно, от израильского авиаудара прозвучал в субботу вечером в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Мощный взрыв прогремел в Сане, предположительно, в результате израильского авиаудара", - сказал собеседник агентства.В субботу утром вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) выпустили заявление, в котором взяли на себя ответственность за удар с использованием баллистической гиперзвуковой ракеты по военной цели в Тель-Авиве.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что ракета, выпущенная в ночь на субботу йеменским движением "Ансар Алла" по Израилю, разорвалась на детской площадке на юге Тель-Авива - в районе плотной жилой застройки, в результате чего легкие ранения получили 14 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сана, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, йемен, ансар алла, тель-авив