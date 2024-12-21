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В Москве прогремел взрыв в одном из банков, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2024
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03:23 21.12.2024 (обновлено: 03:36 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/vzryv-1990552880.html
В Москве прогремел взрыв в одном из банков, пишут СМИ
В Москве прогремел взрыв в одном из банков, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2024
В Москве прогремел взрыв в одном из банков, пишут СМИ
Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из отделений московского банка, сообщает Telegram-канал Baza. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T03:23:00+03:00
2024-12-21T03:36:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из отделений московского банка, сообщает Telegram-канал Baza.Отмечается, что инцидент произошел в отделении финорганизации на бульваре Яна Райниса в пятницу около 20 часов. По словам очевидцев, неизвестный мужчина зашел в помещение с банкоматами и взорвал неизвестный предмет.Сотрудники службы безопасности банка задержали злоумышленника. В момент происшествия в отделении не было посетителей, там находились только сами работники, которые успели эвакуироваться.По уточненным данным канала, мужчина запустил фейерверк.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве прогремел взрыв в одном из банков, пишут СМИ

Неизвестный устроил взрыв в московском банке с помощью фейерверка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из отделений московского банка, сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошел в отделении финорганизации на бульваре Яна Райниса в пятницу около 20 часов. По словам очевидцев, неизвестный мужчина зашел в помещение с банкоматами и взорвал неизвестный предмет.
Сотрудники службы безопасности банка задержали злоумышленника. В момент происшествия в отделении не было посетителей, там находились только сами работники, которые успели эвакуироваться.
По уточненным данным канала, мужчина запустил фейерверк.
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