https://ria.ru/20241221/vzryv-1990552880.html

В Москве прогремел взрыв в одном из банков, пишут СМИ

В Москве прогремел взрыв в одном из банков, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2024

В Москве прогремел взрыв в одном из банков, пишут СМИ

Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из отделений московского банка, сообщает Telegram-канал Baza. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T03:23:00+03:00

2024-12-21T03:23:00+03:00

2024-12-21T03:36:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из отделений московского банка, сообщает Telegram-канал Baza.Отмечается, что инцидент произошел в отделении финорганизации на бульваре Яна Райниса в пятницу около 20 часов. По словам очевидцев, неизвестный мужчина зашел в помещение с банкоматами и взорвал неизвестный предмет.Сотрудники службы безопасности банка задержали злоумышленника. В момент происшествия в отделении не было посетителей, там находились только сами работники, которые успели эвакуироваться.По уточненным данным канала, мужчина запустил фейерверк.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989599132.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва