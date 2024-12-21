Яркий новый мир: самая красочная выставка сезона

"Фабрика авангарда": в Серпухове открылась самая яркая выставка сезона
Холсты Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Роберта Фалька и Ильи Машкова соседствуют с тканями, изразцами, набойными досками, деревянной утварью и другими бытовыми предметами.
Холсты Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Роберта Фалька и Ильи Машкова соседствуют с тканями, изразцами, набойными досками, деревянной утварью и другими бытовыми предметами.
Особенность экспозиции — сопоставление различных форм художественного языка.
"Здесь примитивистские формы живописи перекликаются с печными изразцами, дизайн тканей 1950-х вступает в диалог с дореволюционными лубками, старый и новый быт соединяются в фотографиях 1920-30-х", — говорит куратор, искусствовед и специалист по русскому авангарду Александр Кремер.
Особенность экспозиции — сопоставление различных форм художественного языка.
"Здесь примитивистские формы живописи перекликаются с печными изразцами, дизайн тканей 1950-х вступает в диалог с дореволюционными лубками, старый и новый быт соединяются в фотографиях 1920-30-х", — говорит куратор, искусствовед и специалист по русскому авангарду Александр Кремер.
Всего более 200 экспонатов из собрания Серпуховского историко-художественного музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Музейно-выставочного центра Серпухова.
Всего более 200 экспонатов из собрания Серпуховского историко-художественного музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Музейно-выставочного центра Серпухова.
"Это выставка-эксперимент, в котором исследование коллекции Серпуховского музея соединилось с попыткой расширить представление о противоречивом, но захватывающем процессе развития художественного языка модернизма в России ХХ века. А еще это второй большой проект в недавно отреставрированном "Каретном сарае", максимально полно представляющий возможности новой площадки", — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
"Это выставка-эксперимент, в котором исследование коллекции Серпуховского музея соединилось с попыткой расширить представление о противоречивом, но захватывающем процессе развития художественного языка модернизма в России ХХ века. А еще это второй большой проект в недавно отреставрированном "Каретном сарае", максимально полно представляющий возможности новой площадки", — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
В экспозиции пять разделов. "Мастерская раннего авангарда" показывает, как молодые художники осваивали зарубежное искусство, искали новые способы самовыражения и вырабатывали собственный стиль.
В экспозиции пять разделов. "Мастерская раннего авангарда" показывает, как молодые художники осваивали зарубежное искусство, искали новые способы самовыражения и вырабатывали собственный стиль.
Работая над "Георгинами", Наталия Гончарова вдохновлялась творчеством Поля Гогена — его картины она видела в собрании мецената Сергея Щукина.
Работая над "Георгинами", Наталия Гончарова вдохновлялась творчеством Поля Гогена — его картины она видела в собрании мецената Сергея Щукина.
Раздел "Кладовая примитива" демонстрирует, как художники авангарда использовали приемы народного искусства и иконописи. Их также интересовали традиционные русские орнаменты и узоры.
Раздел "Кладовая примитива" демонстрирует, как художники авангарда использовали приемы народного искусства и иконописи. Их также интересовали традиционные русские орнаменты и узоры.
"Лаборатория формы" посвящена абстракции, геометрической эстетике. Особое внимание привлекает картина Алексея Левина "Платок на столе" — из трех цветовых плоскостей сформирован целый натюрморт. Левин был одним из авторов "Окон РОСТА" и носил клетчатую кепку (чем, кстати, очень смешил Владимира Маяковского).
"Лаборатория формы" посвящена абстракции, геометрической эстетике. Особое внимание привлекает картина Алексея Левина "Платок на столе" — из трех цветовых плоскостей сформирован целый натюрморт. Левин был одним из авторов "Окон РОСТА" и носил клетчатую кепку (чем, кстати, очень смешил Владимира Маяковского).
Многие художники этого периода экспериментировали с рельефными возможностями живописи. Это стало визитной карточкой Давида Бурлюка. В картине "Полдень на Днепре" он использовал технику напластования сгустков краски.
Многие художники этого периода экспериментировали с рельефными возможностями живописи. Это стало визитной карточкой Давида Бурлюка. В картине "Полдень на Днепре" он использовал технику напластования сгустков краски.
Раздел "Новый быт" показывает, как идеи авангарда проникали в повседневную жизнь страны и влияли на архитектуру, одежду, мебель и посуду.
Раздел "Новый быт" показывает, как идеи авангарда проникали в повседневную жизнь страны и влияли на архитектуру, одежду, мебель и посуду.
"Обратное движение" — это уже послевоенные годы. Авангард продолжал трансформироваться, его идеи переходили в массовое производство, но сохраняли яркость графики и цвета.
"Обратное движение" — это уже послевоенные годы. Авангард продолжал трансформироваться, его идеи переходили в массовое производство, но сохраняли яркость графики и цвета.
Концепция выставки разработана при участии Центра авангарда Еврейского музея и центра толерантности. А в создании мультимедийной экспозиции помогал Государственный Русский музей.
Концепция выставки разработана при участии Центра авангарда Еврейского музея и центра толерантности. А в создании мультимедийной экспозиции помогал Государственный Русский музей.
Выставка "Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира" открыта до 18 мая.
Выставка "Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира" открыта до 18 мая.