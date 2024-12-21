Яркий новый мир: самая красочная выставка сезона

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"Это выставка-эксперимент, в котором исследование коллекции Серпуховского музея соединилось с попыткой расширить представление о противоречивом, но захватывающем процессе развития художественного языка модернизма в России ХХ века. А еще это второй большой проект в недавно отреставрированном "Каретном сарае", максимально полно представляющий возможности новой площадки", — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.