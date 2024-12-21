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Яркий новый мир: самая красочная выставка сезона - РИА Новости, 21.12.2024
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Культура
 
08:00 21.12.2024 (обновлено: 08:03 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/vystavka-1990359725.html
Яркий новый мир: самая красочная выставка сезона
Яркий новый мир: самая красочная выставка сезона - РИА Новости, 21.12.2024
Яркий новый мир: самая красочная выставка сезона
В Серпуховском историко-художественном музее открылась "Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира". Это более 200 экспонатов, среди которых картины известных... РИА Новости, 21.12.2024
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. В Серпуховском историко-художественном музее открылась "Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира". Это более 200 экспонатов, среди которых картины известных художников ХХ века, ткани и предметы советского быта. Самые яркие моменты выставки — в фотоленте РИА Новости.
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Яркий новый мир: самая красочная выставка сезона

"Фабрика авангарда": в Серпухове открылась самая яркая выставка сезона

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Жанна Старицына. В Серпуховском историко-художественном музее открылась "Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира". Это более 200 экспонатов, среди которых картины известных художников ХХ века, ткани и предметы советского быта. Самые яркие моменты выставки — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея/Алиса Попова

Холсты Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Роберта Фалька и Ильи Машкова соседствуют с тканями, изразцами, набойными досками, деревянной утварью и другими бытовыми предметами.

Выставка Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира

Холсты Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Роберта Фалька и Ильи Машкова соседствуют с тканями, изразцами, набойными досками, деревянной утварью и другими бытовыми предметами.

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея/Алиса Попова
1 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея/Юрий Сурков

Особенность экспозиции — сопоставление различных форм художественного языка.

"Здесь примитивистские формы живописи перекликаются с печными изразцами, дизайн тканей 1950-х вступает в диалог с дореволюционными лубками, старый и новый быт соединяются в фотографиях 1920-30-х", — говорит куратор, искусствовед и специалист по русскому авангарду Александр Кремер.

Выставка Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира

Особенность экспозиции — сопоставление различных форм художественного языка.

"Здесь примитивистские формы живописи перекликаются с печными изразцами, дизайн тканей 1950-х вступает в диалог с дореволюционными лубками, старый и новый быт соединяются в фотографиях 1920-30-х", — говорит куратор, искусствовед и специалист по русскому авангарду Александр Кремер.

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея/Юрий Сурков
2 из 13
© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея

Всего более 200 экспонатов из собрания Серпуховского историко-художественного музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Музейно-выставочного центра Серпухова.

Машков Илья Иванович Бегонии, 1911 год. Серпуховский историко-художественный музей

Всего более 200 экспонатов из собрания Серпуховского историко-художественного музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Музейно-выставочного центра Серпухова.

© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
3 из 13
© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея

"Это выставка-эксперимент, в котором исследование коллекции Серпуховского музея соединилось с попыткой расширить представление о противоречивом, но захватывающем процессе развития художественного языка модернизма в России ХХ века. А еще это второй большой проект в недавно отреставрированном "Каретном сарае", максимально полно представляющий возможности новой площадки", — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Гончарова Наталия Сергеевна Бабы с граблями, 1909 год. Серпуховский историко-художественный музей

"Это выставка-эксперимент, в котором исследование коллекции Серпуховского музея соединилось с попыткой расширить представление о противоречивом, но захватывающем процессе развития художественного языка модернизма в России ХХ века. А еще это второй большой проект в недавно отреставрированном "Каретном сарае", максимально полно представляющий возможности новой площадки", — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
4 из 13
© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея

В экспозиции пять разделов. "Мастерская раннего авангарда" показывает, как молодые художники осваивали зарубежное искусство, искали новые способы самовыражения и вырабатывали собственный стиль.

Экстер Александра Александровна Натюрморт, 1909 год. Серпуховский историко-художественный музей

В экспозиции пять разделов. "Мастерская раннего авангарда" показывает, как молодые художники осваивали зарубежное искусство, искали новые способы самовыражения и вырабатывали собственный стиль.

© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
5 из 13
© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея

Работая над "Георгинами", Наталия Гончарова вдохновлялась творчеством Поля Гогена — его картины она видела в собрании мецената Сергея Щукина.

Гончарова Наталия Сергеевна Георгины, 1906 -1907 годы. Серпуховский историко-художественный музей

Работая над "Георгинами", Наталия Гончарова вдохновлялась творчеством Поля Гогена — его картины она видела в собрании мецената Сергея Щукина.

© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
6 из 13
© Фото редоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея/Алиса Попова

Раздел "Кладовая примитива" демонстрирует, как художники авангарда использовали приемы народного искусства и иконописи. Их также интересовали традиционные русские орнаменты и узоры.

Выставка Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира

Раздел "Кладовая примитива" демонстрирует, как художники авангарда использовали приемы народного искусства и иконописи. Их также интересовали традиционные русские орнаменты и узоры.

© Фото редоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея/Алиса Попова
7 из 13
© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея

"Лаборатория формы" посвящена абстракции, геометрической эстетике. Особое внимание привлекает картина Алексея Левина "Платок на столе" — из трех цветовых плоскостей сформирован целый натюрморт. Левин был одним из авторов "Окон РОСТА" и носил клетчатую кепку (чем, кстати, очень смешил Владимира Маяковского).

Левин Алексей Сергеевич Платок на столе, 1920 год. Серпуховский историко-художественный музей

"Лаборатория формы" посвящена абстракции, геометрической эстетике. Особое внимание привлекает картина Алексея Левина "Платок на столе" — из трех цветовых плоскостей сформирован целый натюрморт. Левин был одним из авторов "Окон РОСТА" и носил клетчатую кепку (чем, кстати, очень смешил Владимира Маяковского).

© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
8 из 13
© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея

Многие художники этого периода экспериментировали с рельефными возможностями живописи. Это стало визитной карточкой Давида Бурлюка. В картине "Полдень на Днепре" он использовал технику напластования сгустков краски.

Бурлюк Давид Давидович Полдень на Днепре, 1910 год. Серпуховский историко-художественный музей

Многие художники этого периода экспериментировали с рельефными возможностями живописи. Это стало визитной карточкой Давида Бурлюка. В картине "Полдень на Днепре" он использовал технику напластования сгустков краски.

© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
9 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея/Алиса Попова

Раздел "Новый быт" показывает, как идеи авангарда проникали в повседневную жизнь страны и влияли на архитектуру, одежду, мебель и посуду.

Выставка Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира

Раздел "Новый быт" показывает, как идеи авангарда проникали в повседневную жизнь страны и влияли на архитектуру, одежду, мебель и посуду.

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея/Алиса Попова
10 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея/Алиса Попова

"Обратное движение" — это уже послевоенные годы. Авангард продолжал трансформироваться, его идеи переходили в массовое производство, но сохраняли яркость графики и цвета.

Выставка Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира

"Обратное движение" — это уже послевоенные годы. Авангард продолжал трансформироваться, его идеи переходили в массовое производство, но сохраняли яркость графики и цвета.

© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея/Алиса Попова
11 из 13
© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея

Концепция выставки разработана при участии Центра авангарда Еврейского музея и центра толерантности. А в создании мультимедийной экспозиции помогал Государственный Русский музей.

Гончарова Наталия Сергеевна Стрижка овец, 1908-1909 годы. Серпуховский историко-художественный музей

Концепция выставки разработана при участии Центра авангарда Еврейского музея и центра толерантности. А в создании мультимедийной экспозиции помогал Государственный Русский музей.

© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
12 из 13
© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея

Выставка "Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира" открыта до 18 мая.

Фальк Роберт Рафаилович Натюрморт, 1910 год. Серпуховский историко-художественный музей

Выставка "Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира" открыта до 18 мая.

© Предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
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