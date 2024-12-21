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Вучич рассказал о договоренностях по вопросу поставок газа через Болгарию - РИА Новости, 21.12.2024
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00:01 21.12.2024 (обновлено: 00:51 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/vuchich-1990545587.html
Вучич рассказал о договоренностях по вопросу поставок газа через Болгарию
Вучич рассказал о договоренностях по вопросу поставок газа через Болгарию - РИА Новости, 21.12.2024
Вучич рассказал о договоренностях по вопросу поставок газа через Болгарию
Россия пошла навстречу Сербии и Венгрии в вопросе оплаты поставок газа через Болгарию, после введения санкций против Газпромбанка оплата пошла через другой... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T00:01:00+03:00
2024-12-21T00:51:00+03:00
болгария
россия
сербия
в мире
сша
венгрия
петер сийярто
александр вучич
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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Россия пошла навстречу Сербии и Венгрии в вопросе оплаты поставок газа через Болгарию, после введения санкций против Газпромбанка оплата пошла через другой коммерческий банк, заявил сербский президент Александр Вучич."Российские друзья пошли навстречу нам и венграм, вижу, что и с "Булгартрансгазом" все решено. Когда были введены санкции против "Газпромбанка" россияне сказали "можете оплачивать" и мы 49 миллионов евро платили через некий другой коммерческий банк, не через "Газпромбанк". А мы опасались, потому что не хотим опаздывать (с оплатой – ред.), мы никогда не опаздываем ни на день, не должны ни русским, никому, все обязательства оплачиваем день в день", - заявил сербский лидер в эфире TV Happy.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в середине декабря, что странам Центральной и Юго-восточной Европы, затронутым санкциями США против Газпромбанка, удалось найти юридическое решение по оплате транзита российского газа.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из РФ.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990486416.html
https://ria.ru/20241206/gaz-1987658361.html
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болгария, россия, сербия, в мире, сша, венгрия, петер сийярто, александр вучич, газпромбанк, булгартрансгаз, санкции в отношении россии
Болгария, Россия, Сербия, В мире, США, Венгрия, Петер Сийярто, Александр Вучич, Газпромбанк, Булгартрансгаз, Санкции в отношении России
Вучич рассказал о договоренностях по вопросу поставок газа через Болгарию

Вучич: Россия пошла навстречу в вопросе оплаты поставок газа через Болгарию

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Россия пошла навстречу Сербии и Венгрии в вопросе оплаты поставок газа через Болгарию, после введения санкций против Газпромбанка оплата пошла через другой коммерческий банк, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Российские друзья пошли навстречу нам и венграм, вижу, что и с "Булгартрансгазом" все решено. Когда были введены санкции против "Газпромбанка" россияне сказали "можете оплачивать" и мы 49 миллионов евро платили через некий другой коммерческий банк, не через "Газпромбанк". А мы опасались, потому что не хотим опаздывать (с оплатой – ред.), мы никогда не опаздываем ни на день, не должны ни русским, никому, все обязательства оплачиваем день в день", - заявил сербский лидер в эфире TV Happy.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Украина прекратит транзит российского газа 1 января
Вчера, 17:44
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в середине декабря, что странам Центральной и Юго-восточной Европы, затронутым санкциями США против Газпромбанка, удалось найти юридическое решение по оплате транзита российского газа.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из РФ.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Сербия попросила Россию увеличить поставки газа
6 декабря, 09:34
 
БолгарияРоссияСербияВ миреСШАВенгрияПетер СийяртоАлександр ВучичГазпромбанкБулгартрансгазСанкции в отношении России
 
 
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