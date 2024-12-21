Вучич рассказал о договоренностях по вопросу поставок газа через Болгарию
Вучич: Россия пошла навстречу в вопросе оплаты поставок газа через Болгарию
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Россия пошла навстречу Сербии и Венгрии в вопросе оплаты поставок газа через Болгарию, после введения санкций против Газпромбанка оплата пошла через другой коммерческий банк, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Российские друзья пошли навстречу нам и венграм, вижу, что и с "Булгартрансгазом" все решено. Когда были введены санкции против "Газпромбанка" россияне сказали "можете оплачивать" и мы 49 миллионов евро платили через некий другой коммерческий банк, не через "Газпромбанк". А мы опасались, потому что не хотим опаздывать (с оплатой – ред.), мы никогда не опаздываем ни на день, не должны ни русским, никому, все обязательства оплачиваем день в день", - заявил сербский лидер в эфире TV Happy.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в середине декабря, что странам Центральной и Юго-восточной Европы, затронутым санкциями США против Газпромбанка, удалось найти юридическое решение по оплате транзита российского газа.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из РФ.
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