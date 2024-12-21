https://ria.ru/20241221/vuchich-1990545587.html

Вучич рассказал о договоренностях по вопросу поставок газа через Болгарию

Вучич рассказал о договоренностях по вопросу поставок газа через Болгарию - РИА Новости, 21.12.2024

Вучич рассказал о договоренностях по вопросу поставок газа через Болгарию

Россия пошла навстречу Сербии и Венгрии в вопросе оплаты поставок газа через Болгарию, после введения санкций против Газпромбанка оплата пошла через другой... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T00:01:00+03:00

2024-12-21T00:01:00+03:00

2024-12-21T00:51:00+03:00

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БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Россия пошла навстречу Сербии и Венгрии в вопросе оплаты поставок газа через Болгарию, после введения санкций против Газпромбанка оплата пошла через другой коммерческий банк, заявил сербский президент Александр Вучич."Российские друзья пошли навстречу нам и венграм, вижу, что и с "Булгартрансгазом" все решено. Когда были введены санкции против "Газпромбанка" россияне сказали "можете оплачивать" и мы 49 миллионов евро платили через некий другой коммерческий банк, не через "Газпромбанк". А мы опасались, потому что не хотим опаздывать (с оплатой – ред.), мы никогда не опаздываем ни на день, не должны ни русским, никому, все обязательства оплачиваем день в день", - заявил сербский лидер в эфире TV Happy.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в середине декабря, что странам Центральной и Юго-восточной Европы, затронутым санкциями США против Газпромбанка, удалось найти юридическое решение по оплате транзита российского газа.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из РФ.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990486416.html

https://ria.ru/20241206/gaz-1987658361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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