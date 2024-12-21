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Жители курского села рассказали Хинштейну о расстрелах ВСУ мирных граждан - РИА Новости, 21.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/vsu-1990658274.html
Жители курского села рассказали Хинштейну о расстрелах ВСУ мирных граждан
Жители курского села рассказали Хинштейну о расстрелах ВСУ мирных граждан - РИА Новости, 21.12.2024
Жители курского села рассказали Хинштейну о расстрелах ВСУ мирных граждан
Жители недавно освобожденного от ВСУ села Плехово в Курской области рассказали, что ВСУ расстреливали мирных граждан, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T23:18:00+03:00
2024-12-21T23:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
александр хинштейн
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 21 дек - РИА Новости. Жители недавно освобожденного от ВСУ села Плехово в Курской области рассказали, что ВСУ расстреливали мирных граждан, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Зашел еще в одну палату, где находятся трое жителей недавно освобожденного села Плехово Суджанского района. Они находились дома, когда село захватили укронацисты. Рассказывают, что оккупанты вели себя, как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода. Выжить смогли только благодаря взаимопомощи", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
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россия
курская область
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россия, курская область, суджанский район, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Жители курского села рассказали Хинштейну о расстрелах ВСУ мирных граждан

Хинштейн: жители села Плехово рассказали, что ВСУ расстреливали мирных граждан

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 21 дек - РИА Новости. Жители недавно освобожденного от ВСУ села Плехово в Курской области рассказали, что ВСУ расстреливали мирных граждан, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«
"Зашел еще в одну палату, где находятся трое жителей недавно освобожденного села Плехово Суджанского района. Они находились дома, когда село захватили укронацисты. Рассказывают, что оккупанты вели себя, как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода. Выжить смогли только благодаря взаимопомощи", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет
20 декабря, 08:00
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел
15 декабря, 18:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районАлександр ХинштейнВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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