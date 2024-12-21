Жители курского села рассказали Хинштейну о расстрелах ВСУ мирных граждан
Хинштейн: жители села Плехово рассказали, что ВСУ расстреливали мирных граждан
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 21 дек - РИА Новости. Жители недавно освобожденного от ВСУ села Плехово в Курской области рассказали, что ВСУ расстреливали мирных граждан, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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"Зашел еще в одну палату, где находятся трое жителей недавно освобожденного села Плехово Суджанского района. Они находились дома, когда село захватили укронацисты. Рассказывают, что оккупанты вели себя, как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода. Выжить смогли только благодаря взаимопомощи", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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