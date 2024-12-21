https://ria.ru/20241221/vsu-1990658274.html

Жители курского села рассказали Хинштейну о расстрелах ВСУ мирных граждан

Жители курского села рассказали Хинштейну о расстрелах ВСУ мирных граждан - РИА Новости, 21.12.2024

Жители курского села рассказали Хинштейну о расстрелах ВСУ мирных граждан

Жители недавно освобожденного от ВСУ села Плехово в Курской области рассказали, что ВСУ расстреливали мирных граждан, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T23:18:00+03:00

2024-12-21T23:18:00+03:00

2024-12-21T23:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

александр хинштейн

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg

КУРСК, 21 дек - РИА Новости. Жители недавно освобожденного от ВСУ села Плехово в Курской области рассказали, что ВСУ расстреливали мирных граждан, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Зашел еще в одну палату, где находятся трое жителей недавно освобожденного села Плехово Суджанского района. Они находились дома, когда село захватили укронацисты. Рассказывают, что оккупанты вели себя, как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода. Выжить смогли только благодаря взаимопомощи", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

https://ria.ru/20241215/evakuirovat-1989325500.html

россия

курская область

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, суджанский район, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины