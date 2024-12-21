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Замкомандира "Кобры" рассказал, что ВСУ бросают своих солдат в Курахово - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 21.12.2024 (обновлено: 16:42 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/vsu-1990609348.html
Замкомандира "Кобры" рассказал, что ВСУ бросают своих солдат в Курахово
Замкомандира "Кобры" рассказал, что ВСУ бросают своих солдат в Курахово - РИА Новости, 21.12.2024
Замкомандира "Кобры" рассказал, что ВСУ бросают своих солдат в Курахово
ВСУ бросают солдат при отступлении в Курахово, заявил РИА Новости заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T15:41:00+03:00
2024-12-21T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. ВСУ бросают солдат при отступлении в Курахово, заявил РИА Новости заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол.&quot;Из-за стремительного продвижения наших войск и штурмовых подразделений нашему подразделению, в частности, приходится сталкиваться с потерявшимися военнослужащими ВСУ, которые в хаотичном порядке бросают свои позиции, бросают свой личный состав&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, некоторые из них оказывают сопротивление и их уничтожают на месте, а другие сдаются в плен, желая остаться в живых.Как уточнил замкомандира "Кобры", его подразделение отвечает за частный сектор и многоэтажную застройку в Курахово, а задачи заключаются в закреплении и зачистке за штурмовыми отрядами. "Подразделение двигается за штурмовыми группами, закрепляется и &lt;...&gt; основательно производит зачистку зданий", — отметил военнослужащий.В среду глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных. Он выразил уверенность, что освобождение города — дело времени, но не стоит форсировать события.
https://ria.ru/20241219/kurakhovo-1980950150.html
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ВСУ бросают своих бойцов при отступлении – заместитель командира роты с позывным "Купол"
ВСУ бросают своих бойцов при отступлении в Курахово, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии Вооруженных сил России с позывным "Купол"
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курахово, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Замкомандира "Кобры" рассказал, что ВСУ бросают своих солдат в Курахово

Замкомандира "Кобры": ВСУ бросают своих солдат при отступлении в Курахово

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ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. ВСУ бросают солдат при отступлении в Курахово, заявил РИА Новости заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол.
«

"Из-за стремительного продвижения наших войск и штурмовых подразделений нашему подразделению, в частности, приходится сталкиваться с потерявшимися военнослужащими ВСУ, которые в хаотичном порядке бросают свои позиции, бросают свой личный состав", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, некоторые из них оказывают сопротивление и их уничтожают на месте, а другие сдаются в плен, желая остаться в живых.
Как уточнил замкомандира "Кобры", его подразделение отвечает за частный сектор и многоэтажную застройку в Курахово, а задачи заключаются в закреплении и зачистке за штурмовыми отрядами.
"Подразделение двигается за штурмовыми группами, закрепляется и <...> основательно производит зачистку зданий", — отметил военнослужащий.
В среду глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных. Он выразил уверенность, что освобождение города — дело времени, но не стоит форсировать события.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, дольше всех остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие населенного пункта позволит российским войскам продвинуться дальше к западной границе республики.

© ИнфографикаИнтерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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