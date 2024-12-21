Замкомандира "Кобры" рассказал, что ВСУ бросают своих солдат в Курахово
Замкомандира "Кобры": ВСУ бросают своих солдат при отступлении в Курахово
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. ВСУ бросают солдат при отступлении в Курахово, заявил РИА Новости заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол.
«
"Из-за стремительного продвижения наших войск и штурмовых подразделений нашему подразделению, в частности, приходится сталкиваться с потерявшимися военнослужащими ВСУ, которые в хаотичном порядке бросают свои позиции, бросают свой личный состав", — сказал собеседник агентства.
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
19 декабря, 12:50
По его словам, некоторые из них оказывают сопротивление и их уничтожают на месте, а другие сдаются в плен, желая остаться в живых.
Как уточнил замкомандира "Кобры", его подразделение отвечает за частный сектор и многоэтажную застройку в Курахово, а задачи заключаются в закреплении и зачистке за штурмовыми отрядами.
"Подразделение двигается за штурмовыми группами, закрепляется и <...> основательно производит зачистку зданий", — отметил военнослужащий.
В среду глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных. Он выразил уверенность, что освобождение города — дело времени, но не стоит форсировать события.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, дольше всех остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие населенного пункта позволит российским войскам продвинуться дальше к западной границе республики.
© ИнфографикаИнтерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине