https://ria.ru/20241221/vsu-1990609348.html

Замкомандира "Кобры" рассказал, что ВСУ бросают своих солдат в Курахово

Замкомандира "Кобры" рассказал, что ВСУ бросают своих солдат в Курахово - РИА Новости, 21.12.2024

Замкомандира "Кобры" рассказал, что ВСУ бросают своих солдат в Курахово

ВСУ бросают солдат при отступлении в Курахово, заявил РИА Новости заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T15:41:00+03:00

2024-12-21T15:41:00+03:00

2024-12-21T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

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ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. ВСУ бросают солдат при отступлении в Курахово, заявил РИА Новости заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол."Из-за стремительного продвижения наших войск и штурмовых подразделений нашему подразделению, в частности, приходится сталкиваться с потерявшимися военнослужащими ВСУ, которые в хаотичном порядке бросают свои позиции, бросают свой личный состав", — сказал собеседник агентства.По его словам, некоторые из них оказывают сопротивление и их уничтожают на месте, а другие сдаются в плен, желая остаться в живых.Как уточнил замкомандира "Кобры", его подразделение отвечает за частный сектор и многоэтажную застройку в Курахово, а задачи заключаются в закреплении и зачистке за штурмовыми отрядами. "Подразделение двигается за штурмовыми группами, закрепляется и <...> основательно производит зачистку зданий", — отметил военнослужащий.В среду глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных. Он выразил уверенность, что освобождение города — дело времени, но не стоит форсировать события.

https://ria.ru/20241219/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

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ВСУ бросают своих бойцов при отступлении – заместитель командира роты с позывным "Купол" ВСУ бросают своих бойцов при отступлении в Курахово, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии Вооруженных сил России с позывным "Купол" 2024-12-21T15:41 true PT1M26S

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Наталья Макарова

курахово, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика