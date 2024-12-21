Guardian рассказала о состоянии военнослужащих ВСУ
Guardian: ВСУ переводят людей из подразделений ПВО в пехоту из-за нехватки людей
© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военнослужащий из 114-й бригады территориальной обороны ВСУ заявил, что лишь 24 человека, недавно поступивших в бригаду, были готовы к отправке на боевые позиции, а остальные 66 оказались "старыми, больными или алкоголиками" и едва могут держать в руках оружие, сообщает британская газета Guardian.
"Люди, которых мы получаем сейчас, не похожи на тех, которые были в начале войны... Недавно к нам поступили 90 человек, но лишь 24 из них были готовы перейти на позиции. Остальные оказались старыми, больными или алкоголиками. Месяц назад они гуляли по Киеву или Днепру (переименованный Днепропетровск - ред.), а теперь они в окопе и еле держат оружие. Плохо обучены и плохо оснащены", - заявил военный изданию.
Два источника в украинских силах ПВО сообщили газете, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты. По словам одного из источников, в такой ситуации возникает неуверенность в том, сможет ли противовоздушная оборона функционировать должным образом.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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