https://ria.ru/20241221/vsu-1990603156.html

Guardian рассказала о состоянии военнослужащих ВСУ

Guardian рассказала о состоянии военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 21.12.2024

Guardian рассказала о состоянии военнослужащих ВСУ

Военнослужащий из 114-й бригады территориальной обороны ВСУ заявил, что лишь 24 человека, недавно поступивших в бригаду, были готовы к отправке на боевые... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T14:43:00+03:00

2024-12-21T14:43:00+03:00

2024-12-21T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военнослужащий из 114-й бригады территориальной обороны ВСУ заявил, что лишь 24 человека, недавно поступивших в бригаду, были готовы к отправке на боевые позиции, а остальные 66 оказались "старыми, больными или алкоголиками" и едва могут держать в руках оружие, сообщает британская газета Guardian. "Люди, которых мы получаем сейчас, не похожи на тех, которые были в начале войны... Недавно к нам поступили 90 человек, но лишь 24 из них были готовы перейти на позиции. Остальные оказались старыми, больными или алкоголиками. Месяц назад они гуляли по Киеву или Днепру (переименованный Днепропетровск - ред.), а теперь они в окопе и еле держат оружие. Плохо обучены и плохо оснащены", - заявил военный изданию. Два источника в украинских силах ПВО сообщили газете, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты. По словам одного из источников, в такой ситуации возникает неуверенность в том, сможет ли противовоздушная оборона функционировать должным образом. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241220/shrayver-1990311765.html

https://ria.ru/20240731/smi-1963057576.html

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в мире, киев, днепр (город), днепропетровск, вооруженные силы украины