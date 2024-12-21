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Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 300 военных - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 21.12.2024 (обновлено: 13:37 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/vsu-1990596170.html
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 300 военных
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 300 военных - РИА Новости, 21.12.2024
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 300 военных
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 300 военных, танк и две БМП Bradley, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T13:24:00+03:00
2024-12-21T13:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 300 военных, танк и две БМП Bradley, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 42750 военнослужащих, 249 танков, 189 боевых машин пехоты, 130 бронетранспортеров, 1305 боевых бронированных машин, 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 78 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241221/svo-1990591157.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 300 военных

В Курской области ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 300 военных, танк и две БМП Bradley, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 42750 военнослужащих, 249 танков, 189 боевых машин пехоты, 130 бронетранспортеров, 1305 боевых бронированных машин, 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 78 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в ведомстве.
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
12:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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