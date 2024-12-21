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ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действия группировки войск "Запад"

ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действия группировки войск "Запад" - РИА Новости, 21.12.2024

ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действия группировки войск "Запад"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T12:19:00+03:00

2024-12-21T12:19:00+03:00

2024-12-21T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 440 военнослужащих, также уничтожены три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Западное, Загрызово, Лозовая, Двуречная Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых подразделений противника."Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, два пикапа, пять 122 мм гаубиц Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, две 105 мм гаубицы М101 и две 105 мм гаубицы М119. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990561710.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

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россия, харьковская область, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины