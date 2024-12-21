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ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действия группировки войск "Запад"
ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действия группировки войск "Запад" - РИА Новости, 21.12.2024
ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действия группировки войск "Запад"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:19:00+03:00
2024-12-21T12:19:00+03:00
2024-12-21T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 440 военнослужащих, также уничтожены три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Западное, Загрызово, Лозовая, Двуречная Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых подразделений противника."Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, два пикапа, пять 122 мм гаубиц Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, две 105 мм гаубицы М101 и две 105 мм гаубицы М119. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990561710.html
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россия, харьковская область, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действия группировки войск "Запад"
Минобороны РФ: группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение