https://ria.ru/20241221/vsu-1990566105.html

ВСУ атаковали эвакуационную машину в Запорожской области

ВСУ атаковали эвакуационную машину в Запорожской области - РИА Новости, 21.12.2024

ВСУ атаковали эвакуационную машину в Запорожской области

Эвакуационную машину на одном из участков линии фронта в Запорожской области атаковали сразу 18 дронов ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T09:05:00+03:00

2024-12-21T09:05:00+03:00

2024-12-21T09:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Эвакуационную машину на одном из участков линии фронта в Запорожской области атаковали сразу 18 дронов ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Одну из наших эвакуационных машин сразу атаковали 18 дронов ВСУ. Она загорелась, а бандеровцы продолжали бить по уже подбитой и фактически уничтоженной машине", - сказал он. По его словам, в результате атаки на автотранспорт есть двое раненых, жертв удалось избежать. "Ребята очень быстро успели выбежать из машины после удара первого вражеского дрона", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241221/dnr-1990554806.html

https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990561710.html

россия

запорожская область

днепр (город)

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россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины