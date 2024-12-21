https://ria.ru/20241221/vsu-1990560472.html
Призывников в ВСУ заставляли петь песни про Бандеру, рассказал беженец
Призывников в ВСУ заставляли петь песни про Бандеру, рассказал беженец - РИА Новости, 21.12.2024
Призывников в ВСУ заставляли петь песни про Бандеру, рассказал беженец
Призывников в ВСУ заставляли петь песни про Бандеру ещё в 1994 году, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай в ДНР Александр. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:46:00+03:00
2024-12-21T06:46:00+03:00
2024-12-21T06:46:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Призывников в ВСУ заставляли петь песни про Бандеру ещё в 1994 году, рассказал РИА Новости беженец из села Весёлый Гай в ДНР Александр. "В 1994-м году я служил в украинской армии. Я четыре-пять месяцев служил в Керчи, в учебке. А потом нас отправили в Стрый. Это западная Украина, возле Львова. Там уже тогда начали заставлять петь "Батька наш Бендера", — рассказал Александр. По его словам, с ним вместе служили и другие жители Донецкой области. Подобные провокации, считает Александр, были направлены в их сторону. "Я понял, что это ненормально, что нельзя ни по-русски говорить, нельзя ничего. А нас в основном всех туда отправили, донецких, с Керчи, и мы там служили кто как мог. Да, было такое, что чуть не зарезали", — вспоминает Александр. Поэтому с началом активной мобилизации Александр прятался от ТЦК и не явился по повестке в военкомат. "Пришла повестка, чтоб проходил на медосмотр. Я не пошёл. Что не говорили, я никуда не ходил. Никакие медосмотры. Никакие, ничего. Что бы мне не говорили, я туда не ходил. Я любыми способами прятался, не хотел. Потому что я служил...", — добавил беженец.
https://ria.ru/20241126/pasport-1985698684.html
https://ria.ru/20240630/knigi-1956400811.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, керчь, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
В мире, Керчь, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Призывников в ВСУ заставляли петь песни про Бандеру, рассказал беженец
Беженец: призывников в ВСУ заставляли петь песни про Бандеру еще в 1994 году