https://ria.ru/20241221/vs-1990597021.html

ВС России поразили формирования ВСУ у 11 курских населенных пунктов

ВС России поразили формирования ВСУ у 11 курских населенных пунктов - РИА Новости, 21.12.2024

ВС России поразили формирования ВСУ у 11 курских населенных пунктов

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T13:37:00+03:00

2024-12-21T13:37:00+03:00

2024-12-21T14:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

александрия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990600752_0:209:3139:1974_1920x0_80_0_0_56947b8061dbe0ae49c79e041aca3620.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька", — уточнили в ведомстве.Кроме того, подразделения группировки отразили две контратаки штурмовых групп противника. Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику противника в районах 15 населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины. За сутки потери ВСУ составили:Российские бойцы продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20241221/spectator-1990588982.html

https://ria.ru/20241221/ac-1990575482.html

курская область

россия

александрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, александрия, вооруженные силы украины