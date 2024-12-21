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ВС России поразили формирования ВСУ у 11 курских населенных пунктов - РИА Новости, 21.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 21.12.2024 (обновлено: 14:41 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/vs-1990597021.html
ВС России поразили формирования ВСУ у 11 курских населенных пунктов
ВС России поразили формирования ВСУ у 11 курских населенных пунктов - РИА Новости, 21.12.2024
ВС России поразили формирования ВСУ у 11 курских населенных пунктов
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T13:37:00+03:00
2024-12-21T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александрия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны. &quot;Подразделения группировки войск &quot;Север&quot; в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька&quot;, — уточнили в ведомстве.Кроме того, подразделения группировки отразили две контратаки штурмовых групп противника. Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику противника в районах 15 населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины. За сутки потери ВСУ составили:Российские бойцы продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20241221/spectator-1990588982.html
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курская область, россия, александрия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александрия, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили формирования ВСУ у 11 курских населенных пунктов

ВС России поразили формирования 14 бригад ВСУ у 11 курских населенных пунктов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька", — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, подразделения группировки отразили две контратаки штурмовых групп противника.
Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику противника в районах 15 населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.
За сутки потери ВСУ составили:
  • более 300 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые машины пехоты Bradley производства США;
  • два бронетранспортера;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • восемь автомобилей;
  • две станции радиоэлектронной борьбы.
Российские бойцы продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлександрияВооруженные силы Украины
 
 
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