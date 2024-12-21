ВС России поразили формирования ВСУ у 11 курских населенных пунктов
ВС России поразили формирования 14 бригад ВСУ у 11 курских населенных пунктов
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, подразделения группировки отразили две контратаки штурмовых групп противника.
Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику противника в районах 15 населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.
За сутки потери ВСУ составили:
- более 300 военнослужащих;
- танк;
- две боевые машины пехоты Bradley производства США;
- два бронетранспортера;
- четыре боевые бронированные машины;
- восемь автомобилей;
- две станции радиоэлектронной борьбы.
Российские бойцы продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.