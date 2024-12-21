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Врачи оценили состояние детей, отравившихся в бассейне в Тобольске - РИА Новости, 21.12.2024
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15:38 21.12.2024 (обновлено: 15:45 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/vrachi-1990608991.html
Врачи оценили состояние детей, отравившихся в бассейне в Тобольске
Врачи оценили состояние детей, отравившихся в бассейне в Тобольске - РИА Новости, 21.12.2024
Врачи оценили состояние детей, отравившихся в бассейне в Тобольске
Врачи оценивают состояние детей, отравившихся парами хлора в бассейне в городе Тобольске Тюменской области, как средней тяжести, сообщает региональный депздрав. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T15:38:00+03:00
2024-12-21T15:45:00+03:00
происшествия
тобольск
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 21 дек – РИА Новости. Врачи оценивают состояние детей, отравившихся парами хлора в бассейне в городе Тобольске Тюменской области, как средней тяжести, сообщает региональный депздрав. Ранее сообщалось, что в Тобольске после купания в бассейне госпитализированы 15 несовершеннолетних и две женщины. "На месте работали три бригады скорой медицинский помощи, пациенты доставлены в Областную больницу №3. Пятнадцать несовершеннолетних пациентов госпитализированы в профильное отделение учреждения. Состояние - средней степени тяжести. Двое взрослых пациентов обратились самостоятельно, после осмотра и оказания помощи отправлены на амбулаторное лечение", - сообщает пресс-служба департамента. Отмечается, что пострадавшие отдыхали на частной базе отдыха. Вызов в связи с резким ухудшением самочувствия после купания в бассейне врачам скорой помощи поступил в 12.52 (10.52 мск). Бригады скорой медицинской помощи прибыли в 13.03 (11.03 мск). По факту отравления посетителей бассейна возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20240827/otravlenie-1968673611.html
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происшествия, тобольск, тюменская область
Происшествия, Тобольск, Тюменская область
Врачи оценили состояние детей, отравившихся в бассейне в Тобольске

Депздрав: состояние детей, отравившихся в бассейне в Тобольске, средней тяжести

© СУ СК России по Тюменской области/ВКонтактеМесто происшествия, где 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне в Тобольске
Место происшествия, где 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне в Тобольске - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© СУ СК России по Тюменской области/ВКонтакте
Место происшествия, где 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне в Тобольске
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ТЮМЕНЬ, 21 дек – РИА Новости. Врачи оценивают состояние детей, отравившихся парами хлора в бассейне в городе Тобольске Тюменской области, как средней тяжести, сообщает региональный депздрав.
Ранее сообщалось, что в Тобольске после купания в бассейне госпитализированы 15 несовершеннолетних и две женщины.
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"На месте работали три бригады скорой медицинский помощи, пациенты доставлены в Областную больницу №3. Пятнадцать несовершеннолетних пациентов госпитализированы в профильное отделение учреждения. Состояние - средней степени тяжести. Двое взрослых пациентов обратились самостоятельно, после осмотра и оказания помощи отправлены на амбулаторное лечение", - сообщает пресс-служба департамента.
Отмечается, что пострадавшие отдыхали на частной базе отдыха. Вызов в связи с резким ухудшением самочувствия после купания в бассейне врачам скорой помощи поступил в 12.52 (10.52 мск). Бригады скорой медицинской помощи прибыли в 13.03 (11.03 мск).
По факту отравления посетителей бассейна возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства случившегося.
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ПроисшествияТобольскТюменская область
 
 
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