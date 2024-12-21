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Очаг возгорания в ЖК "Лазурные небеса" в Казани локализовали - РИА Новости, 21.12.2024
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12:17 21.12.2024 (обновлено: 12:44 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/vozgoranie-1990588422.html
Очаг возгорания в ЖК "Лазурные небеса" в Казани локализовали
Очаг возгорания в ЖК "Лазурные небеса" в Казани локализовали - РИА Новости, 21.12.2024
Очаг возгорания в ЖК "Лазурные небеса" в Казани локализовали
Очаг возгорания в казанском ЖК "Лазурные небеса" после атаки БПЛА локализован, сообщил журналистам представитель МЧС на месте происшествия. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:17:00+03:00
2024-12-21T12:44:00+03:00
происшествия
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
атака беспилотников в казани
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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Очаг возгорания в казанском ЖК "Лазурные небеса" после атаки БПЛА локализован, сообщил журналистам представитель МЧС на месте происшествия."Очаг возгорания локализован", - сказал представитель МЧС.По его словам, пожарные и спасатели продолжают тушение и проводят обход здания.Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также еще один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.
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происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников в казани
Происшествия, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Атака беспилотников в Казани
Очаг возгорания в ЖК "Лазурные небеса" в Казани локализовали

Очаг возгорания в ЖК "Лазурные небеса" в Казани после атаки БПЛА локализовали

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкМногоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. 21 декабря 2024
Многоэтажный ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Максим Платонов
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Многоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. 21 декабря 2024
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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Очаг возгорания в казанском ЖК "Лазурные небеса" после атаки БПЛА локализован, сообщил журналистам представитель МЧС на месте происшествия.
«
"Очаг возгорания локализован", - сказал представитель МЧС.
По его словам, пожарные и спасатели продолжают тушение и проводят обход здания.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также еще один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.
Очевидцы об атаке БПЛА домов в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Очевидцы рассказали об атаке БПЛА в Казани
11:43
 
ПроисшествияКазаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Атака беспилотников в Казани
 
 
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