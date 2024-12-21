https://ria.ru/20241221/vozgoranie-1990588422.html

Очаг возгорания в ЖК "Лазурные небеса" в Казани локализовали

Очаг возгорания в ЖК "Лазурные небеса" в Казани локализовали - РИА Новости, 21.12.2024

Очаг возгорания в ЖК "Лазурные небеса" в Казани локализовали

Очаг возгорания в казанском ЖК "Лазурные небеса" после атаки БПЛА локализован, сообщил журналистам представитель МЧС на месте происшествия. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T12:17:00+03:00

2024-12-21T12:17:00+03:00

2024-12-21T12:44:00+03:00

происшествия

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атака беспилотников в казани

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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Очаг возгорания в казанском ЖК "Лазурные небеса" после атаки БПЛА локализован, сообщил журналистам представитель МЧС на месте происшествия."Очаг возгорания локализован", - сказал представитель МЧС.По его словам, пожарные и спасатели продолжают тушение и проводят обход здания.Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также еще один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.

https://ria.ru/20241221/zhiteli-1990584668.html

казань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников в казани