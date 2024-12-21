В Вологде открыли памятник Сталину
Памятник Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка", сообщил губернатор Георгий Филимонов.
«
"В Вологде Иосиф Виссарионович провёл несколько месяцев в статусе политического ссыльного. Он жил на втором этаже дома, который сейчас является частью музея "Вологодская ссылка". Поддержали предложение регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации открыть памятник в столь примечательном месте областной столицы", - написал он в своем Telegram-канале.
Памятник "Большой тройке" передали в собственность Ялты
5 декабря, 06:35
Губернатор добавил, что это шаг к трезвому, взвешенному отношению к нашему прошлому.
"История нашей страны — единая и неделимая цепь событий, связанных между собой звеньев. Каждая из эпох стала основой нашего бытия. И нашего будущего тоже", - считает Филимонов.
По мнению губернатора, важно изжить навязанный извне комплекс неполноценности по поводу истории нашей страны.
"Мы обязаны ценить прошлое во всём многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы. Не случайно сегодня мы начали день с возложения цветов у памятника жертвам политических репрессий", - сказал Филимонов.