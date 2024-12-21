https://ria.ru/20241221/vologda-1990615733.html

В Вологде открыли памятник Сталину

В Вологде открыли памятник Сталину - РИА Новости, 21.12.2024

В Вологде открыли памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка", сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T16:52:00+03:00

2024-12-21T16:52:00+03:00

2024-12-21T16:52:00+03:00

общество

вологда

георгий филимонов

иосиф сталин (джугашвили)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990615925_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9989b4f44e8f6e704edb81872eacd28b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка", сообщил губернатор Георгий Филимонов. "В Вологде Иосиф Виссарионович провёл несколько месяцев в статусе политического ссыльного. Он жил на втором этаже дома, который сейчас является частью музея "Вологодская ссылка". Поддержали предложение регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации открыть памятник в столь примечательном месте областной столицы", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что это шаг к трезвому, взвешенному отношению к нашему прошлому. "История нашей страны — единая и неделимая цепь событий, связанных между собой звеньев. Каждая из эпох стала основой нашего бытия. И нашего будущего тоже", - считает Филимонов. По мнению губернатора, важно изжить навязанный извне комплекс неполноценности по поводу истории нашей страны. "Мы обязаны ценить прошлое во всём многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы. Не случайно сегодня мы начали день с возложения цветов у памятника жертвам политических репрессий", - сказал Филимонов.

https://ria.ru/20241205/yalta-1987446556.html

https://ria.ru/20240814/gubernator-1966179538.html

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вологда, георгий филимонов, иосиф сталин (джугашвили)