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В Вологде открыли памятник Сталину - РИА Новости, 21.12.2024
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16:52 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/vologda-1990615733.html
В Вологде открыли памятник Сталину
В Вологде открыли памятник Сталину - РИА Новости, 21.12.2024
В Вологде открыли памятник Сталину
Памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка", сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:52:00+03:00
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общество
вологда
георгий филимонов
иосиф сталин (джугашвили)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка", сообщил губернатор Георгий Филимонов. "В Вологде Иосиф Виссарионович провёл несколько месяцев в статусе политического ссыльного. Он жил на втором этаже дома, который сейчас является частью музея "Вологодская ссылка". Поддержали предложение регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации открыть памятник в столь примечательном месте областной столицы", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что это шаг к трезвому, взвешенному отношению к нашему прошлому. "История нашей страны — единая и неделимая цепь событий, связанных между собой звеньев. Каждая из эпох стала основой нашего бытия. И нашего будущего тоже", - считает Филимонов. По мнению губернатора, важно изжить навязанный извне комплекс неполноценности по поводу истории нашей страны. "Мы обязаны ценить прошлое во всём многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы. Не случайно сегодня мы начали день с возложения цветов у памятника жертвам политических репрессий", - сказал Филимонов.
https://ria.ru/20241205/yalta-1987446556.html
https://ria.ru/20240814/gubernator-1966179538.html
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общество, вологда, георгий филимонов, иосиф сталин (джугашвили)
Общество, Вологда, Георгий Филимонов, Иосиф Сталин (Джугашвили)
В Вологде открыли памятник Сталину

Памятник Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка"

© Фото : Филимонов LIVE/TelegramВ Вологде открыли памятник Иосифу Сталину
В Вологде открыли памятник Иосифу Сталину - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : Филимонов LIVE/Telegram
В Вологде открыли памятник Иосифу Сталину
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка", сообщил губернатор Георгий Филимонов.
«
Вологде Иосиф Виссарионович провёл несколько месяцев в статусе политического ссыльного. Он жил на втором этаже дома, который сейчас является частью музея "Вологодская ссылка". Поддержали предложение регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации открыть памятник в столь примечательном месте областной столицы", - написал он в своем Telegram-канале.
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Губернатор добавил, что это шаг к трезвому, взвешенному отношению к нашему прошлому.
"История нашей страны — единая и неделимая цепь событий, связанных между собой звеньев. Каждая из эпох стала основой нашего бытия. И нашего будущего тоже", - считает Филимонов.
По мнению губернатора, важно изжить навязанный извне комплекс неполноценности по поводу истории нашей страны.
"Мы обязаны ценить прошлое во всём многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы. Не случайно сегодня мы начали день с возложения цветов у памятника жертвам политических репрессий", - сказал Филимонов.
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ОбществоВологдаГеоргий ФилимоновИосиф Сталин (Джугашвили)
 
 
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