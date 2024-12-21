Военкомат на Украине рассказал свою версию "выкуривания" мужчины из машины
Вышгородский военкомат утверждает, что не выкуривал газом мужчину из машины
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции, обеспечивающие порядок на несогласованной акции против операции по демилитаризации Украины, на Пушкинской площади в Москве
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сотрудники Вышгородского областного военкомата на Украине рассказали свою версию поджога автомобиля с мужниной внутри, согласно которой правоохранители запустили газ в салон машины, а водитель сам его поджог, "чтобы не дышать им".
Украинское издание "Страна.ua" в четверг сообщало, что сотрудники военного комиссариата в Киевской области задули газом и подожгли салон автомобиля, где, предположительно, мог находиться военнообязанный. Чем закончился инцидент силовой мобилизации не сообщалось.
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"Мы (сотрудники военкомата - ред.) осуществляли патрулирование, увидели, что полиция нуждается в помощи и решили помочь. В ходе этого мы пытались открыть дверь (машины - ред.), потому что он (мужчина в машине - ред.) закрылся и ничего не хотел воспринимать... Полиция пустила какой-то газ, а он сам его поджег", - заявил военнослужащий Вышгородского районного военкомата, комментарий которого опубликовало агентство "РБК-Украина" в своем Telegram-канале.
Он подтвердил информацию, что салон машины загорелся, но утверждает, что позже водитель вышел из машины к некому знакомому, приехавшему к нему.
В свою очередь, замначальника Киевского областного военкомата Александр Конанчук пожаловался, что общество "не желает воевать", якобы обвиняет представителей военкоматов с тем, чтобы не быть мобилизованными.
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
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