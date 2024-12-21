https://ria.ru/20241221/voenkomat-1990659349.html

Военкомат на Украине рассказал свою версию "выкуривания" мужчины из машины

Военкомат на Украине рассказал свою версию "выкуривания" мужчины из машины - РИА Новости, 21.12.2024

Военкомат на Украине рассказал свою версию "выкуривания" мужчины из машины

Сотрудники Вышгородского областного военкомата на Украине рассказали свою версию поджога автомобиля с мужниной внутри, согласно которой правоохранители... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T23:43:00+03:00

2024-12-21T23:43:00+03:00

2024-12-21T23:43:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сотрудники Вышгородского областного военкомата на Украине рассказали свою версию поджога автомобиля с мужниной внутри, согласно которой правоохранители запустили газ в салон машины, а водитель сам его поджог, "чтобы не дышать им". Украинское издание "Страна.ua" в четверг сообщало, что сотрудники военного комиссариата в Киевской области задули газом и подожгли салон автомобиля, где, предположительно, мог находиться военнообязанный. Чем закончился инцидент силовой мобилизации не сообщалось. "Мы (сотрудники военкомата - ред.) осуществляли патрулирование, увидели, что полиция нуждается в помощи и решили помочь. В ходе этого мы пытались открыть дверь (машины - ред.), потому что он (мужчина в машине - ред.) закрылся и ничего не хотел воспринимать... Полиция пустила какой-то газ, а он сам его поджег", - заявил военнослужащий Вышгородского районного военкомата, комментарий которого опубликовало агентство "РБК-Украина" в своем Telegram-канале. Он подтвердил информацию, что салон машины загорелся, но утверждает, что позже водитель вышел из машины к некому знакомому, приехавшему к нему. В свою очередь, замначальника Киевского областного военкомата Александр Конанчук пожаловался, что общество "не желает воевать", якобы обвиняет представителей военкоматов с тем, чтобы не быть мобилизованными. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киевская область, волынская область, владимир зеленский, страна.ua, аверс