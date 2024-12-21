Рейтинг@Mail.ru
Военкомат на Украине рассказал свою версию "выкуривания" мужчины из машины - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/voenkomat-1990659349.html
Военкомат на Украине рассказал свою версию "выкуривания" мужчины из машины
Военкомат на Украине рассказал свою версию "выкуривания" мужчины из машины - РИА Новости, 21.12.2024
Военкомат на Украине рассказал свою версию "выкуривания" мужчины из машины
Сотрудники Вышгородского областного военкомата на Украине рассказали свою версию поджога автомобиля с мужниной внутри, согласно которой правоохранители... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T23:43:00+03:00
2024-12-21T23:43:00+03:00
в мире
украина
киевская область
волынская область
владимир зеленский
страна.ua
аверс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774963471_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_9babba7ee2419905e3b2e22b29851064.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сотрудники Вышгородского областного военкомата на Украине рассказали свою версию поджога автомобиля с мужниной внутри, согласно которой правоохранители запустили газ в салон машины, а водитель сам его поджог, "чтобы не дышать им". Украинское издание "Страна.ua" в четверг сообщало, что сотрудники военного комиссариата в Киевской области задули газом и подожгли салон автомобиля, где, предположительно, мог находиться военнообязанный. Чем закончился инцидент силовой мобилизации не сообщалось. "Мы (сотрудники военкомата - ред.) осуществляли патрулирование, увидели, что полиция нуждается в помощи и решили помочь. В ходе этого мы пытались открыть дверь (машины - ред.), потому что он (мужчина в машине - ред.) закрылся и ничего не хотел воспринимать... Полиция пустила какой-то газ, а он сам его поджег", - заявил военнослужащий Вышгородского районного военкомата, комментарий которого опубликовало агентство "РБК-Украина" в своем Telegram-канале. Он подтвердил информацию, что салон машины загорелся, но утверждает, что позже водитель вышел из машины к некому знакомому, приехавшему к нему. В свою очередь, замначальника Киевского областного военкомата Александр Конанчук пожаловался, что общество "не желает воевать", якобы обвиняет представителей военкоматов с тем, чтобы не быть мобилизованными. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html
https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html
украина
киевская область
волынская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774963471_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c0800c1549137977530fd82a87f86b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевская область, волынская область, владимир зеленский, страна.ua, аверс
В мире, Украина, Киевская область, Волынская область, Владимир Зеленский, Страна.ua, Аверс
Военкомат на Украине рассказал свою версию "выкуривания" мужчины из машины

Вышгородский военкомат утверждает, что не выкуривал газом мужчину из машины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции, обеспечивающие порядок на несогласованной акции против операции по демилитаризации Украины, на Пушкинской площади в Москве
Сотрудники полиции, обеспечивающие порядок на несогласованной акции против операции по демилитаризации Украины, на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сотрудники Вышгородского областного военкомата на Украине рассказали свою версию поджога автомобиля с мужниной внутри, согласно которой правоохранители запустили газ в салон машины, а водитель сам его поджог, "чтобы не дышать им".
Украинское издание "Страна.ua" в четверг сообщало, что сотрудники военного комиссариата в Киевской области задули газом и подожгли салон автомобиля, где, предположительно, мог находиться военнообязанный. Чем закончился инцидент силовой мобилизации не сообщалось.
Кадры спасения мужчины от мобилизации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
На Украине водитель на ходу спас незнакомца от ТЦК
11 декабря, 10:32
«
"Мы (сотрудники военкомата - ред.) осуществляли патрулирование, увидели, что полиция нуждается в помощи и решили помочь. В ходе этого мы пытались открыть дверь (машины - ред.), потому что он (мужчина в машине - ред.) закрылся и ничего не хотел воспринимать... Полиция пустила какой-то газ, а он сам его поджег", - заявил военнослужащий Вышгородского районного военкомата, комментарий которого опубликовало агентство "РБК-Украина" в своем Telegram-канале.
Он подтвердил информацию, что салон машины загорелся, но утверждает, что позже водитель вышел из машины к некому знакомому, приехавшему к нему.
В свою очередь, замначальника Киевского областного военкомата Александр Конанчук пожаловался, что общество "не желает воевать", якобы обвиняет представителей военкоматов с тем, чтобы не быть мобилизованными.
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому
16 декабря, 15:01
 
В миреУкраинаКиевская областьВолынская областьВладимир ЗеленскийСтрана.uaАверс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала