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Предложение Будапешта по Украине по-прежнему в силе, заявил Сийярто
Предложение Будапешта по Украине по-прежнему в силе, заявил Сийярто - РИА Новости, 21.12.2024
Предложение Будапешта по Украине по-прежнему в силе, заявил Сийярто
Предложение Будапешта провести мирные переговоры по украинскому кризису в Венгрии по-прежнему остается в силе, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:14:00+03:00
2024-12-21T06:14:00+03:00
2024-12-21T06:17:00+03:00
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ООН, 21 дек – РИА Новости. Предложение Будапешта провести мирные переговоры по украинскому кризису в Венгрии по-прежнему остается в силе, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Венгерский министр напомнил, что после начала российской операции на Украине связался с главой Администрации президента Украины Андреем Ермаком и главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что Венгрия всегда готова содействовать переговорам. "Так что, если кто-то хочет им (предложением - ред.) воспользоваться, может им воспользоваться. Мы по-прежнему готовы, вы не делаете это предложение много раз, вы делаете его один раз, и поскольку оно не отозвано, оно все еще в силе", – сказал Сийярто.
https://ria.ru/20241216/vengrija-1989496303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, андрей ермак, сергей лавров
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Андрей Ермак, Сергей Лавров
Предложение Будапешта по Украине по-прежнему в силе, заявил Сийярто
Сийярто: предложение Будапешта провести переговоры по Украине по-прежнему в силе