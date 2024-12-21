https://ria.ru/20241221/vengriya-1990558725.html

Предложение Будапешта по Украине по-прежнему в силе, заявил Сийярто

Предложение Будапешта по Украине по-прежнему в силе, заявил Сийярто - РИА Новости, 21.12.2024

Предложение Будапешта по Украине по-прежнему в силе, заявил Сийярто

Предложение Будапешта провести мирные переговоры по украинскому кризису в Венгрии по-прежнему остается в силе, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:14:00+03:00

2024-12-21T06:14:00+03:00

2024-12-21T06:17:00+03:00

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ООН, 21 дек – РИА Новости. Предложение Будапешта провести мирные переговоры по украинскому кризису в Венгрии по-прежнему остается в силе, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Венгерский министр напомнил, что после начала российской операции на Украине связался с главой Администрации президента Украины Андреем Ермаком и главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что Венгрия всегда готова содействовать переговорам. "Так что, если кто-то хочет им (предложением - ред.) воспользоваться, может им воспользоваться. Мы по-прежнему готовы, вы не делаете это предложение много раз, вы делаете его один раз, и поскольку оно не отозвано, оно все еще в силе", – сказал Сийярто.

https://ria.ru/20241216/vengrija-1989496303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, андрей ермак, сергей лавров