Рейтинг@Mail.ru
Предложение Будапешта по Украине по-прежнему в силе, заявил Сийярто - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 21.12.2024 (обновлено: 06:17 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/vengriya-1990558725.html
Предложение Будапешта по Украине по-прежнему в силе, заявил Сийярто
Предложение Будапешта по Украине по-прежнему в силе, заявил Сийярто - РИА Новости, 21.12.2024
Предложение Будапешта по Украине по-прежнему в силе, заявил Сийярто
Предложение Будапешта провести мирные переговоры по украинскому кризису в Венгрии по-прежнему остается в силе, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:14:00+03:00
2024-12-21T06:17:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
андрей ермак
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594256685_352:863:2458:2048_1920x0_80_0_0_5837be6f793f4dcdddc6d9dbce9c03f2.jpg
ООН, 21 дек – РИА Новости. Предложение Будапешта провести мирные переговоры по украинскому кризису в Венгрии по-прежнему остается в силе, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Венгерский министр напомнил, что после начала российской операции на Украине связался с главой Администрации президента Украины Андреем Ермаком и главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что Венгрия всегда готова содействовать переговорам. "Так что, если кто-то хочет им (предложением - ред.) воспользоваться, может им воспользоваться. Мы по-прежнему готовы, вы не делаете это предложение много раз, вы делаете его один раз, и поскольку оно не отозвано, оно все еще в силе", – сказал Сийярто.
https://ria.ru/20241216/vengrija-1989496303.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594256685_571:856:2160:2048_1920x0_80_0_0_ae6fdf9044f79d9b90059fc2c4f28d3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, андрей ермак, сергей лавров
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Андрей Ермак, Сергей Лавров
Предложение Будапешта по Украине по-прежнему в силе, заявил Сийярто

Сийярто: предложение Будапешта провести переговоры по Украине по-прежнему в силе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 21 дек – РИА Новости. Предложение Будапешта провести мирные переговоры по украинскому кризису в Венгрии по-прежнему остается в силе, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Венгерский министр напомнил, что после начала российской операции на Украине связался с главой Администрации президента Украины Андреем Ермаком и главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что Венгрия всегда готова содействовать переговорам.
"Так что, если кто-то хочет им (предложением - ред.) воспользоваться, может им воспользоваться. Мы по-прежнему готовы, вы не делаете это предложение много раз, вы делаете его один раз, и поскольку оно не отозвано, оно все еще в силе", – сказал Сийярто.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В ЕС не поддержали предложение Венгрии о прекращении огня на Украине
16 декабря, 16:32
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештПетер СийяртоАндрей ЕрмакСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала