https://ria.ru/20241221/vengrija-1990573685.html

В Венгрии назвали условие для отправки миротворцев на Украину

В Венгрии назвали условие для отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 21.12.2024

В Венгрии назвали условие для отправки миротворцев на Украину

Вопрос отправки миротворцев на Украину должен подниматься только после установления прекращения огня, без него сформировать позицию по данной теме невозможно,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T10:19:00+03:00

2024-12-21T10:19:00+03:00

2024-12-21T10:21:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

петер сийярто

марк рютте

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg

ООН, 21 дек – РИА Новости. Вопрос отправки миротворцев на Украину должен подниматься только после установления прекращения огня, без него сформировать позицию по данной теме невозможно, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто "Я думаю, что все дело будущего, поэтому последовательность очень важна. Сначала мы должны добиться прекращения огня, затем начать мирные переговоры и прийти к мирному соглашению, и все, что закреплено в таком мирном соглашении, должно выполняться соответствующим образом, поэтому направлять миротворцев или нет, составить серьезное мнение по этому поводу сейчас совершенно невозможно", – сказал он. Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что европейские союзники Киева всерьез обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией. По данным издания, перспектива размещения военных обсуждалась в среду в Брюсселе, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте принимал европейских лидеров и Владимира Зеленского. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20241221/ukraina-1990568987.html

https://ria.ru/20241221/ukraina-1990562871.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев, петер сийярто, марк рютте, владимир зеленский, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)