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В Венгрии назвали условие для отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 21.12.2024
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10:19 21.12.2024 (обновлено: 10:21 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/vengrija-1990573685.html
В Венгрии назвали условие для отправки миротворцев на Украину
В Венгрии назвали условие для отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 21.12.2024
В Венгрии назвали условие для отправки миротворцев на Украину
Вопрос отправки миротворцев на Украину должен подниматься только после установления прекращения огня, без него сформировать позицию по данной теме невозможно,... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T10:19:00+03:00
2024-12-21T10:21:00+03:00
в мире
украина
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киев
петер сийярто
марк рютте
владимир зеленский
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ООН, 21 дек – РИА Новости. Вопрос отправки миротворцев на Украину должен подниматься только после установления прекращения огня, без него сформировать позицию по данной теме невозможно, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто "Я думаю, что все дело будущего, поэтому последовательность очень важна. Сначала мы должны добиться прекращения огня, затем начать мирные переговоры и прийти к мирному соглашению, и все, что закреплено в таком мирном соглашении, должно выполняться соответствующим образом, поэтому направлять миротворцев или нет, составить серьезное мнение по этому поводу сейчас совершенно невозможно", – сказал он. Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что европейские союзники Киева всерьез обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией. По данным издания, перспектива размещения военных обсуждалась в среду в Брюсселе, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте принимал европейских лидеров и Владимира Зеленского. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20241221/ukraina-1990568987.html
https://ria.ru/20241221/ukraina-1990562871.html
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в мире, украина, россия, киев, петер сийярто, марк рютте, владимир зеленский, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Киев, Петер Сийярто, Марк Рютте, Владимир Зеленский, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Венгрии назвали условие для отправки миротворцев на Украину

Сийярто: отправку миротворцев на Украину нужно обсуждать только при перемирии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 21 дек – РИА Новости. Вопрос отправки миротворцев на Украину должен подниматься только после установления прекращения огня, без него сформировать позицию по данной теме невозможно, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Я думаю, что все дело будущего, поэтому последовательность очень важна. Сначала мы должны добиться прекращения огня, затем начать мирные переговоры и прийти к мирному соглашению, и все, что закреплено в таком мирном соглашении, должно выполняться соответствующим образом, поэтому направлять миротворцев или нет, составить серьезное мнение по этому поводу сейчас совершенно невозможно", – сказал он.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
На Западе предложили необычный план по Украине
09:40
Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что европейские союзники Киева всерьез обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией. По данным издания, перспектива размещения военных обсуждалась в среду в Брюсселе, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте принимал европейских лидеров и Владимира Зеленского.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Половина населения Украины покинула страну, заявил основатель Pink Floyd
07:52
 
В миреУкраинаРоссияКиевПетер СийяртоМарк РюттеВладимир ЗеленскийНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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