В Венгрии назвали условие для отправки миротворцев на Украину
Сийярто: отправку миротворцев на Украину нужно обсуждать только при перемирии
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 дек – РИА Новости. Вопрос отправки миротворцев на Украину должен подниматься только после установления прекращения огня, без него сформировать позицию по данной теме невозможно, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Я думаю, что все дело будущего, поэтому последовательность очень важна. Сначала мы должны добиться прекращения огня, затем начать мирные переговоры и прийти к мирному соглашению, и все, что закреплено в таком мирном соглашении, должно выполняться соответствующим образом, поэтому направлять миротворцев или нет, составить серьезное мнение по этому поводу сейчас совершенно невозможно", – сказал он.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что европейские союзники Киева всерьез обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией. По данным издания, перспектива размещения военных обсуждалась в среду в Брюсселе, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте принимал европейских лидеров и Владимира Зеленского.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.