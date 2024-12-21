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Санкции против "Газпромбанка" угрожают проекту "Пакш-2", заявил Сийярто - РИА Новости, 21.12.2024
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05:36 21.12.2024 (обновлено: 05:53 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/vengrija-1990556655.html
Санкции против "Газпромбанка" угрожают проекту "Пакш-2", заявил Сийярто
Санкции против "Газпромбанка" угрожают проекту "Пакш-2", заявил Сийярто - РИА Новости, 21.12.2024
Санкции против "Газпромбанка" угрожают проекту "Пакш-2", заявил Сийярто
Внесение "Газпромбанка" в санкционный список министерства финансов США угрожает реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, это вызывает... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T05:36:00+03:00
2024-12-21T05:53:00+03:00
венгрия
вашингтон (штат)
петер сийярто
газпромбанк
аэс "пакш-2"
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
в мире
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ООН, 21 дек — РИА Новости. Внесение "Газпромбанка" в санкционный список министерства финансов США угрожает реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, это вызывает беспокойство, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто. "Что радует — строительство (АЭС - ред.) продвигается довольно быстро. Что вызывает обеспокоенность — американцы внесли "Газпромбанк" в санкционный список. "Газпромбанк" играет важную роль в финансовой структуре проекта АЭС "Пакш-2", — отметил Сийярто. Как отметил глава венгерского МИД, решение Вашингтона ввести рестрикции в отношении российского банка носит сугубо политический характер.
https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990274303.html
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венгрия, вашингтон (штат), петер сийярто, газпромбанк, аэс "пакш-2", министерство финансов сша, санкции в отношении россии, в мире
Венгрия, Вашингтон (штат), Петер Сийярто, Газпромбанк, АЭС "Пакш-2", Министерство финансов США, Санкции в отношении России, В мире
Санкции против "Газпромбанка" угрожают проекту "Пакш-2", заявил Сийярто

Сийярто: внесение "Газпромбанка" в санкционный список США угрожает АЭС "Пакш

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 21 дек — РИА Новости. Внесение "Газпромбанка" в санкционный список министерства финансов США угрожает реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, это вызывает беспокойство, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто.
"Что радует — строительство (АЭС - ред.) продвигается довольно быстро. Что вызывает обеспокоенность — американцы внесли "Газпромбанк" в санкционный список. "Газпромбанк" играет важную роль в финансовой структуре проекта АЭС "Пакш-2", — отметил Сийярто.
Как отметил глава венгерского МИД, решение Вашингтона ввести рестрикции в отношении российского банка носит сугубо политический характер.
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В Венгрии пришли в ярость из-за шага США в адрес России
19 декабря, 21:26
 
ВенгрияВашингтон (штат)Петер СийяртоГазпромбанкАЭС "Пакш-2"Министерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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