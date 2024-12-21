https://ria.ru/20241221/vengrija-1990556655.html
Санкции против "Газпромбанка" угрожают проекту "Пакш-2", заявил Сийярто
Санкции против "Газпромбанка" угрожают проекту "Пакш-2", заявил Сийярто - РИА Новости, 21.12.2024
Санкции против "Газпромбанка" угрожают проекту "Пакш-2", заявил Сийярто
Внесение "Газпромбанка" в санкционный список министерства финансов США угрожает реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, это вызывает... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T05:36:00+03:00
2024-12-21T05:36:00+03:00
2024-12-21T05:53:00+03:00
венгрия
вашингтон (штат)
петер сийярто
газпромбанк
аэс "пакш-2"
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
в мире
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ООН, 21 дек — РИА Новости. Внесение "Газпромбанка" в санкционный список министерства финансов США угрожает реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, это вызывает беспокойство, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто. "Что радует — строительство (АЭС - ред.) продвигается довольно быстро. Что вызывает обеспокоенность — американцы внесли "Газпромбанк" в санкционный список. "Газпромбанк" играет важную роль в финансовой структуре проекта АЭС "Пакш-2", — отметил Сийярто. Как отметил глава венгерского МИД, решение Вашингтона ввести рестрикции в отношении российского банка носит сугубо политический характер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, вашингтон (штат), петер сийярто, газпромбанк, аэс "пакш-2", министерство финансов сша, санкции в отношении россии, в мире
Венгрия, Вашингтон (штат), Петер Сийярто, Газпромбанк, АЭС "Пакш-2", Министерство финансов США, Санкции в отношении России, В мире
Санкции против "Газпромбанка" угрожают проекту "Пакш-2", заявил Сийярто
Сийярто: внесение "Газпромбанка" в санкционный список США угрожает АЭС "Пакш