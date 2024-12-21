https://ria.ru/20241221/vengrija-1990556655.html

Санкции против "Газпромбанка" угрожают проекту "Пакш-2", заявил Сийярто

Санкции против "Газпромбанка" угрожают проекту "Пакш-2", заявил Сийярто - РИА Новости, 21.12.2024

Санкции против "Газпромбанка" угрожают проекту "Пакш-2", заявил Сийярто

Внесение "Газпромбанка" в санкционный список министерства финансов США угрожает реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, это вызывает... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T05:36:00+03:00

2024-12-21T05:36:00+03:00

2024-12-21T05:53:00+03:00

венгрия

вашингтон (штат)

петер сийярто

газпромбанк

аэс "пакш-2"

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851750592_0:102:3246:1927_1920x0_80_0_0_3e3f28d32c4d19ed974b3b5f84aa8c43.jpg

ООН, 21 дек — РИА Новости. Внесение "Газпромбанка" в санкционный список министерства финансов США угрожает реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, это вызывает беспокойство, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто. "Что радует — строительство (АЭС - ред.) продвигается довольно быстро. Что вызывает обеспокоенность — американцы внесли "Газпромбанк" в санкционный список. "Газпромбанк" играет важную роль в финансовой структуре проекта АЭС "Пакш-2", — отметил Сийярто. Как отметил глава венгерского МИД, решение Вашингтона ввести рестрикции в отношении российского банка носит сугубо политический характер.

https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990274303.html

венгрия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, вашингтон (штат), петер сийярто, газпромбанк, аэс "пакш-2", министерство финансов сша, санкции в отношении россии, в мире