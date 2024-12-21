https://ria.ru/20241221/vengrija-1990554576.html

Венгрия прорабатывает решения для платежей "Росатому", заявил Сийярто

Венгрия прорабатывает решения для платежей "Росатому", заявил Сийярто - РИА Новости, 21.12.2024

Венгрия прорабатывает решения для платежей "Росатому", заявил Сийярто

Венгрия работает над поиском решений для финансовых расчетов с "Росатомом" по проекту строительства АЭС "Пакш-2" в условиях ограничений со стороны США и... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T04:27:00+03:00

2024-12-21T04:27:00+03:00

2024-12-21T04:27:00+03:00

венгрия

сша

петер сийярто

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "пакш-2"

газпромбанк

санкции в отношении россии

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ООН, 21 дек — РИА Новости. Венгрия работает над поиском решений для финансовых расчетов с "Росатомом" по проекту строительства АЭС "Пакш-2" в условиях ограничений со стороны США и рассчитывает на положительный результат, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто. "Мы работаем над этим с "Росатомом". Уверен, что найдем законные решения для этого", — сказал Сийярто. Министр отметил, что в вопросах оплаты за газ уже был найден альтернативный финансовый механизм. "У нас есть альтернативный способ финансовых расчетов, который мы пока не использовали, потому что "Газпромбанк" получил от американцев трёхмесячное разрешение на проведение финансовых операций, связанных с поставками газа", — пояснил он. Сийярто добавил, что, несмотря на санкции, Венгрия продолжает работать над вариантами оплаты по проекту строительства своей АЭС. "Что касается строительства новой атомной электростанции, мы всё ещё прорабатываем юридическое решение. У нас есть несколько вариантов, и мы в конечном счете остановимся на одном из них", — подчеркнул глава венгерского МИД.

https://ria.ru/20241220/vengriya-1990515367.html

https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990274303.html

венгрия

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, сша, петер сийярто, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2", газпромбанк, санкции в отношении россии