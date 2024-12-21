https://ria.ru/20241221/uoters-1990557927.html

Основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским

Основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским - РИА Новости, 21.12.2024

Основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс признался в интервью РИА Новости, что не видит смысла в разговоре с Владимиром Зеленским в случае встречи. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:01:00+03:00

2024-12-21T06:01:00+03:00

2024-12-21T06:01:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс признался в интервью РИА Новости, что не видит смысла в разговоре с Владимиром Зеленским в случае встречи. "Я бы даже не стал тратить слова", - сказал Уотерс. Ранее он назвал Зеленского марионеткой в руках США и посмешищем. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". В четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским, если тот пойдет на выборы и получит легитимность. В своем Telegram-канале в пятницу заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал, что Зеленский понимает, что ему нереально легализоваться на посту президента Украины, и ставит на войну.

https://ria.ru/20240913/bayden-1972413485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий медведев, в мире, pink floyd