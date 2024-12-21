Рейтинг@Mail.ru
Основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/uoters-1990557927.html
Основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским
Основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским - РИА Новости, 21.12.2024
Основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс признался в интервью РИА Новости, что не видит смысла в разговоре с Владимиром Зеленским в случае встречи. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:01:00+03:00
2024-12-21T06:01:00+03:00
россия
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий медведев
в мире
pink floyd
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987864749_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_02a5a09144d8fb85af68caa197450fc5.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс признался в интервью РИА Новости, что не видит смысла в разговоре с Владимиром Зеленским в случае встречи. "Я бы даже не стал тратить слова", - сказал Уотерс. Ранее он назвал Зеленского марионеткой в руках США и посмешищем. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". В четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским, если тот пойдет на выборы и получит легитимность. В своем Telegram-канале в пятницу заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал, что Зеленский понимает, что ему нереально легализоваться на посту президента Украины, и ставит на войну.
https://ria.ru/20240913/bayden-1972413485.html
https://ria.ru/20241220/zelya-1990293825.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987864749_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_5d7b61515dc964d6666b69abd7668596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий медведев, в мире, pink floyd
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, В мире, Pink Floyd
Основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским

Роджер Уотерс заявил, что не станет говорить с Зеленским в случае встречи

© AP Photo / Charles SykesРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Charles Sykes
Роджер Уотерс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс признался в интервью РИА Новости, что не видит смысла в разговоре с Владимиром Зеленским в случае встречи.
"Я бы даже не стал тратить слова", - сказал Уотерс.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Роджер Уотерс обвинил Байдена в поддержке геноцида палестинцев
13 сентября, 03:33
Ранее он назвал Зеленского марионеткой в руках США и посмешищем.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
В четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским, если тот пойдет на выборы и получит легитимность. В своем Telegram-канале в пятницу заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал, что Зеленский понимает, что ему нереально легализоваться на посту президента Украины, и ставит на войну.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
"У нас война". В США обратились к Зеленскому после заявления Путина
Вчера, 02:25
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий МедведевВ миреPink Floyd
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала