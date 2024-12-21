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Основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским
Основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским - РИА Новости, 21.12.2024
Основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс признался в интервью РИА Новости, что не видит смысла в разговоре с Владимиром Зеленским в случае встречи. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:01:00+03:00
2024-12-21T06:01:00+03:00
2024-12-21T06:01:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс признался в интервью РИА Новости, что не видит смысла в разговоре с Владимиром Зеленским в случае встречи. "Я бы даже не стал тратить слова", - сказал Уотерс. Ранее он назвал Зеленского марионеткой в руках США и посмешищем. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". В четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет говорить с Зеленским, если тот пойдет на выборы и получит легитимность. В своем Telegram-канале в пятницу заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал, что Зеленский понимает, что ему нереально легализоваться на посту президента Украины, и ставит на войну.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий медведев, в мире, pink floyd
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, В мире, Pink Floyd
Основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским
Роджер Уотерс заявил, что не станет говорить с Зеленским в случае встречи